Ни пройти, ни проехать. В Омске снесли незаконные парковочные барьеры

В Омске проводятся работы по демонтажу незаконных парковочных ограждений. Накануне специалисты департамента контроля вместе с сотрудниками «Управления дорожного хозяйства и благоустройства» приводили в порядок территории в Ленинском и Советском округах.
Так, в Ленинском округе только на улицах Труда и Мишина спили 10 ограждений. В Советском округе работы прошли на улицах Затонская, Тюленина и СибНИИСхоз.
Уборка незаконных парковочных ограждений продолжится. Отметим, что специалисты ведомств убирают ограждения, которые мешают движению транспорта. Их могут убрать без предупреждения тех, кто эти ограждения установил.