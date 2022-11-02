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Ни пройти, ни проехать. В Омске снесли незаконные парковочные барьеры

2 ноября 02:34
Фото: 1MI

В двух округах Омска впили незаконные парковочные ограждения

Специалисты убрали 10 ограждений только с двух улиц в Ленинском округе.

В Омске проводятся работы по демонтажу незаконных парковочных ограждений. Накануне специалисты департамента контроля вместе с сотрудниками «Управления дорожного хозяйства и благоустройства» приводили в порядок территории в Ленинском и Советском округах.

Так, в Ленинском округе только на улицах Труда и Мишина спили 10 ограждений. В Советском округе работы прошли на улицах Затонская, Тюленина и СибНИИСхоз.

Уборка незаконных парковочных ограждений продолжится. Отметим, что специалисты ведомств убирают ограждения, которые мешают движению транспорта. Их могут убрать без предупреждения тех, кто эти ограждения установил.

#Вероника Жукова#Город#Новости#Омск#Парковка#Ограждение
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