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Дмитрий Песков уточнил, требуется ли указ о завершении частичной мобилизации в России

1 ноября 12:37
Фото: 1MI
Иллюсрация
Точка поставлена, частичная мобилизация завершена, заявил Песков.

Дмитрий Песков объяснил, что после окончательного заявления Министра Обороны РФ Сергея Шойгу о завершении частичной мобилизации, дополнительный указ не требуется.

«Указ не нужен, на этот счет у нас есть заключение государственно-правового управления в Администрации Президента, соответственно точка поставлена. Частичная мобилизация завершена. Разослана соответствующая телеграмма Министерством Обороны в военкоматы», — рассказал пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков.

Напомним, что 28 октября Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину о завершении частичной мобилизации в России, а вчера стало известно о завершении раздачи повесток гражданам из запаса.

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#Юлия Бармина#Общество#Дмитрий Песков#Владимир Путин#Сергей Шойгу#Частичная мобилизация в России
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