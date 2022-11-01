Дмитрий Песков уточнил, требуется ли указ о завершении частичной мобилизации в России

Дмитрий Песков объяснил, что после окончательного заявления Министра Обороны РФ Сергея Шойгу о завершении частичной мобилизации, дополнительный указ не требуется.
«Указ не нужен, на этот счет у нас есть заключение государственно-правового управления в Администрации Президента, соответственно точка поставлена. Частичная мобилизация завершена. Разослана соответствующая телеграмма Министерством Обороны в военкоматы», — рассказал пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков.
Напомним, что 28 октября Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину о завершении частичной мобилизации в России, а вчера стало известно о завершении раздачи повесток гражданам из запаса.