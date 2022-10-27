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Отказала гидросистема. Самолет приземлился в Омске вместо Иркутска

27 октября 10:27
Фото: 1MI

В Омском аэропорту аварийно сел самолет

«ЮВТ АЭРО» вез людей из Челябинска в Иркутск, но экипажу пришлось экстренно садить самолет.

Как сообщается в телеграмм-канале «AVIAINCIDENT», в омском аэропорту им. Карбышева 26 октября днем посадили аварийный самолет компании «ЮВТ АЭРО».

Рейсовый самолет CRJ 200 на 50 человек следовал из Челябинска в Иркутск рейсом 297, когда экипаж зафиксировал отказ гидросистемы. Командир решил идти на посадку в Омске на запасном аэродроме. Посадка прошла благополучно в 14:37.

Случившееся определили в зону ответственности новосибирского отделения организации воздушного движения.

Вчера этот же самолет переназначали на вылет в омском аэропорту с 16:35 на 20:40:

Проблемы с вылетом. В Омске из-за нехватки самолетов задержали сразу три рейса
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#Дарья Зыкова#Происшествия#Новости#Омск#Самолет#Задержка самолета#Авария#Омский аэропорт
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