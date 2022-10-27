Отказала гидросистема. Самолет приземлился в Омске вместо Иркутска

Рейсовый самолет CRJ 200 на 50 человек следовал из Челябинска в Иркутск рейсом 297, когда экипаж зафиксировал отказ гидросистемы. Командир решил идти на посадку в Омске на запасном аэродроме. Посадка прошла благополучно в 14:37.