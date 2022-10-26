Полиция Омска опровергла заявление в соцсетях о разгуливающем педофиле

В паблике «Типичный Омск» опубликовали сообщение о гуляющем по городу мужчине в красной куртке и кожаной кепке, который пристает к детям. В Привокзальном районе на него уже подано два заявления, как написано в посте, также мужчину видели на ул. Ленина и в «Нефтяниках».
Омичи в комментариях отреагировали однозначно:
«Бараны сплетни собирают, другие бараны эти сплетни публикуют анонимно»; «Вот после таких вбросов рандомный мужик в красной куртке может получить по репе».
Мы связались с пресс-службой УМВД, там эту информацию тоже опровергли:
«Никаких заявлений у нас не зарегистрировано. Мы эту информацию не подтверждаем», — сообщили Городу55.
Это не первый случай, когда омичей пытаются ввести в заблуждение. Сейчас, как никогда, лучше сохранять благоразумие и не поддаваться на провокации, для этого сведения хорошо бы перепроверять.