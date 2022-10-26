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Полиция Омска опровергла заявление в соцсетях о разгуливающем педофиле

26 октября 13:11
Фото: 1MI
Хайп по-омски. Информация из соцсетей о мужчине, пристававшем к детям, не подтвердилась.

В паблике «Типичный Омск» опубликовали сообщение о гуляющем по городу мужчине в красной куртке и кожаной кепке, который пристает к детям. В Привокзальном районе на него уже подано два заявления, как написано в посте, также мужчину видели на ул. Ленина и в «Нефтяниках».

Фото: скриншот из паблика "Типичный Омск"

Омичи в комментариях отреагировали однозначно:

«Бараны сплетни собирают, другие бараны эти сплетни публикуют анонимно»; «Вот после таких вбросов рандомный мужик в красной куртке может получить по репе».

Мы связались с пресс-службой УМВД, там эту информацию тоже опровергли:

«Никаких  заявлений у нас не зарегистрировано. Мы эту информацию не подтверждаем», — сообщили Городу55.

Это не первый случай, когда омичей пытаются ввести в заблуждение. Сейчас, как никогда, лучше сохранять благоразумие и не поддаваться на провокации, для этого сведения хорошо бы перепроверять.

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#Дарья Зыкова#Полиция#Новости#Омск#ГУ МВД#Обман#Опровержение#Соцсети
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