Полиция Омска опровергла заявление в соцсетях о разгуливающем педофиле

В паблике «Типичный Омск» опубликовали сообщение о гуляющем по городу мужчине в красной куртке и кожаной кепке, который пристает к детям. В Привокзальном районе на него уже подано два заявления, как написано в посте, также мужчину видели на ул. Ленина и в «Нефтяниках».