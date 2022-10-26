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Перелицевали бассейн и сауну. Чем закончился капитальный ремонт «Альбатроса»

26 октября 09:43
Фото: скриншот из портала СибГУФКа

В Омске починили круглогодичный бассейн на открытом воздухе

Омский «Альбатрос» возобновил работу после масштабного ремонта. В открытом бассейне переделали почти все.

Бассейн «Альбатрос» при СибГУФКе отчитался в своем паблике о прошедшем ремонте.

Бассейн снова заработает с 29 октября по графику с 9 утра до 21 часа вечером. Температуру обещают 30-32 градуса круглый год.

Чашу открытого, круглогодичного бассейна облицевали фарфором, а сауны изнутри обшили термостойкой липой. Периметр бассейна и дорожки вокруг чаши выстелили нескользящей «крошкой». В душевых установили новые смесители и лейки.

Также бассейн обновил инженерные системы и узлы подачи воды. Поставили новое защитное ограждение из металлопрофиля.

Это уже второй бассейн этой осенью, который открылся после ремонта.

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#Дарья Зыкова#Город#Новости#Омск#Физкультура#Бассейн#Вуз#Капитальный ремонт
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