Перелицевали бассейн и сауну. Чем закончился капитальный ремонт «Альбатроса»

Бассейн «Альбатрос» при СибГУФКе отчитался в своем паблике о прошедшем ремонте.
Бассейн снова заработает с 29 октября по графику с 9 утра до 21 часа вечером. Температуру обещают 30-32 градуса круглый год.
Чашу открытого, круглогодичного бассейна облицевали фарфором, а сауны изнутри обшили термостойкой липой. Периметр бассейна и дорожки вокруг чаши выстелили нескользящей «крошкой». В душевых установили новые смесители и лейки.
Также бассейн обновил инженерные системы и узлы подачи воды. Поставили новое защитное ограждение из металлопрофиля.
Это уже второй бассейн этой осенью, который открылся после ремонта.