Подозреваемых в убийстве семьи в омской Юрьевке выдал чистейший белый ковер

— Честно — я бы этого не хотел. Старшей у нас уже 17 лет, и кем она хочет стать, я не знаю, да она и сама, наверно, еще не знает, такая нынче молодежь. В общем, лишь бы не следователем, поскольку, хоть это и интересная, но безумно сложная работа, которая отнимает много времени и сил. Пусть мои дети будут просто самими собой и занимаются чуть менее интенсивным делом.