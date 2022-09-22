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Ягоды и фрукты на пустыре. Рядом с Омским цирком создадут необычный парк

Сегодня, 08:57
Фото: www.circus-omsk.ru

У Омского цирка появится фруктово-ягодный парк

Участок возле цирка украсят с помощью 50 деревьев.

В Омском цирке рассказали о планах благоустроить пустырь по соседству — здесь силами сотрудников цирка собираются разбить фруктово-ягодный парк. Первые деревья высадят уже сегодня, 22 сентября.

Всего же на пустыре рядом с цирком планируют высадить 50 деревьев и кустарников — это 10 сортов яблонь и 5 сортов груш. Всем деревьям будут присвоены имена известных омичей и выдающихся цирковых артистов, отметили в цирке.

Называться новое пространство будет «ЦиркОпарк». Раньше на этом участке складировался строительный мусор, а теперь здесь обустроят полноценное место отдыха для омичей. После посадки деревьев здесь установят резной металлический забор, а позже обустроят аллеи и поставят скамейки.

#Ольга Акамова#Омск#Общество#Новости#Омская область#Цирк#Деревья#Парк#Сад
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