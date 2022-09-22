Ягоды и фрукты на пустыре. Рядом с Омским цирком создадут необычный парк

В Омском цирке рассказали о планах благоустроить пустырь по соседству — здесь силами сотрудников цирка собираются разбить фруктово-ягодный парк. Первые деревья высадят уже сегодня, 22 сентября.
Всего же на пустыре рядом с цирком планируют высадить 50 деревьев и кустарников — это 10 сортов яблонь и 5 сортов груш. Всем деревьям будут присвоены имена известных омичей и выдающихся цирковых артистов, отметили в цирке.
Называться новое пространство будет «ЦиркОпарк». Раньше на этом участке складировался строительный мусор, а теперь здесь обустроят полноценное место отдыха для омичей. После посадки деревьев здесь установят резной металлический забор, а позже обустроят аллеи и поставят скамейки.