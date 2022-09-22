Ягоды и фрукты на пустыре. Рядом с Омским цирком создадут необычный парк

Называться новое пространство будет «ЦиркОпарк». Раньше на этом участке складировался строительный мусор, а теперь здесь обустроят полноценное место отдыха для омичей. После посадки деревьев здесь установят резной металлический забор, а позже обустроят аллеи и поставят скамейки.