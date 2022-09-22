В Омской области задержали иностранца-наркобарона с «синтетикой»

В УФСБ России по Омской области сообщили о ликвидации канала контрабанды наркотиков из Казахстана. Прямо на границе, в погранпункте «Исилькульский» в Омской область задержали гражданина соседнего государства, который пытался ввезти в регион почти полтора килограмма «синтетики».
Мужчину задержали в сентябре 2022 года, и во время досмотра в его багаже нашли 1 килограмм 200 граммов синтетического наркотика. По заключению экспертов, этого хватит на 6 тысяч разовых доз, а выручка с продажи наркотиков могла достигнуть около 4 млн рублей.
На мужчину завели уголовное дело по ч. 4 ст. 229.1 УК РФ «Контрабанда наркотических средств в особо крупном размере». Его заключили под стражу, идет следствие, пояснили в УФСБ России по Омской области.