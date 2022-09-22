В Омской области задержали иностранца-наркобарона с «синтетикой»

Мужчину задержали в сентябре 2022 года, и во время досмотра в его багаже нашли 1 килограмм 200 граммов синтетического наркотика. По заключению экспертов, этого хватит на 6 тысяч разовых доз, а выручка с продажи наркотиков могла достигнуть около 4 млн рублей.