В Омске с 22:00 23 сентября до 6:00 26 сентября из-за ремонта на левобережном подходе к мосту имени 60 лет Победы в районе остановки транспорта «улица 3-я Енисейская» изменится схема движения транспорта. Так, на указанный промежуток отменят автобусы, которые ездят по улице Конева на участке от улицы 70 лет Октября до 3-й Енисейской и мосту в сторону центра.
Автобусы маршрута № 78 при движении с улицы 3-й Енисейской в сторону центра от перекрестка с улицей Конева будут ехать по 3-й Енисейской, Енисейской, Ленинградскому мосту, проспекту Маркса, Думской, а затем — по обычной схеме.
Автобусы маршрутов № 24, 64, 95 и 331 поедут по улице 70 лет Октября, Енисейской, Ленинградскому мосту, проспекту Маркса и далее по утвержденной схеме. Маршруты № 94, 500 и 503 будут ездить по улице 70 лет Октября, Енисейской, Ленинградскому мосту, проспекту Маркса, Гагарина, Герцена и по обычной схеме.
Маршрутки № 212 будут ехать по улицам 70 лет Октября, Енисейская, Ленинградскому мосту, проспекту Маркса, Думской, а затем — по обычной схеме. Маршрутки № 424
— автобусы № 424 поедут по улицам 70 лет Октября, Енисейской, Ленинградскому мосту, проспекту Маркса, Гагарина, Интернациональной, Красному Пути и далее по обычной схеме. Что касается маршруток № 225, то они будут двигаться по улицам 70 лет Октября, Енисейской, 60 лет Победы и далее по обычной схеме (кроме проезда по центральной части города).