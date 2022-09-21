В Омске с 22:00 23 сентября до 6:00 26 сентября из-за ремонта на левобережном подходе к мосту имени 60 лет Победы в районе остановки транспорта «улица 3-я Енисейская» изменится схема движения транспорта. Так, на указанный промежуток отменят автобусы, которые ездят по улице Конева на участке от улицы 70 лет Октября до 3-й Енисейской и мосту в сторону центра.