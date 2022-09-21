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Поедем иначе. Из-за ремонта метромоста в Омске перекроят транспортные маршруты

Сегодня, 04:48
Фото: 1MI

Из-за перекрытия метромоста в Омске изменят схему автобусных маршрутов

На Левобережье будут идти ремонтные работы, из-за чего автобусы и маршрутки поедут по другим схемам.

В Омске с 22:00 23 сентября до 6:00 26 сентября из-за ремонта на левобережном подходе к мосту имени 60 лет Победы в районе остановки транспорта «улица 3-я Енисейская» изменится схема движения транспорта. Так, на указанный промежуток отменят автобусы, которые ездят по улице Конева на участке от улицы 70 лет Октября до 3-й Енисейской и мосту в сторону центра.

Автобусы маршрута № 78 при движении с улицы 3-й Енисейской в сторону центра от перекрестка с улицей Конева будут ехать по 3-й Енисейской, Енисейской, Ленинградскому мосту, проспекту Маркса, Думской, а затем — по обычной схеме.

Автобусы маршрутов № 24, 64, 95 и 331 поедут по улице 70 лет Октября, Енисейской, Ленинградскому мосту, проспекту Маркса и далее по утвержденной схеме. Маршруты № 94, 500 и 503 будут ездить по улице 70 лет Октября, Енисейской, Ленинградскому мосту, проспекту Маркса, Гагарина, Герцена и по обычной схеме.

Маршрутки № 212 будут ехать по улицам 70 лет Октября, Енисейская, Ленинградскому мосту, проспекту Маркса, Думской, а затем — по обычной схеме. Маршрутки № 424

— автобусы № 424 поедут по улицам 70 лет Октября, Енисейской, Ленинградскому мосту, проспекту Маркса, Гагарина, Интернациональной, Красному Пути и далее по обычной схеме. Что касается маршруток № 225, то они будут двигаться по улицам 70 лет Октября, Енисейской, 60 лет Победы и далее по обычной схеме (кроме проезда по центральной части города).

#Вероника Жукова#Общество#Город#Новости#Омск#Транспорт
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