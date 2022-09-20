Омский завод оштрафовали на полмиллиона и внесли в «черный список» за коррупцию

Прокуратура провела проверку и выяснила, что руководители ООО «Научно-производственный завод «НефтеГазКомплект» передали имущество и оказали услуги начальнику филиала «Центральная база производственного обслуживания» АО «Транснефть — Западная Сибирь» на сумму 428 тыс рублей. Это было «вознаграждением» за беспрепятственную приемку ремонтных комплектов шиберной задвижки по договорам поставки.
Прокурор завел на организацию административное дело по статье «Незаконное вознаграждение от имени юридического лица». Суд признал завод «НефтеГазКомплект» виновным и оштрафовал на 500 тыс рублей. Чтобы исполнить наказание суд наложил арест на имущество организации. Также в течение двух лет компания не сможет участвовать в государственных и муниципальных закупках.
Отметим, учредителями «НефтеГазКомплекта» значатся Анна Гусарева и Анастасия Попкова, руководитель — Геннадий Осипенко. В компании с уставным капиталом в 120.7 тыс рублей числятся 19 сотрудников, в прошлом году предприятие показало прибыль в 1 млн рублей при выручке около 120 млн рублей.