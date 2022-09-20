Омский завод оштрафовали на полмиллиона и внесли в «черный список» за коррупцию

Прокурор завел на организацию административное дело по статье «Незаконное вознаграждение от имени юридического лица». Суд признал завод «НефтеГазКомплект» виновным и оштрафовал на 500 тыс рублей. Чтобы исполнить наказание суд наложил арест на имущество организации. Также в течение двух лет компания не сможет участвовать в государственных и муниципальных закупках.