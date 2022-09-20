Задержание убийцы бизнесмена, крупный штраф заводу, перенос остановки. Омск сегодня

Новость №1. В Тюмени задержали подозреваемого в убийстве омского бизнесмена Николая Плахина. Оказалось, что это его приятель школьных лет. В Следственном комитете предоставили видео с некоторыми жуткими деталями.
Новость №2. Омский завод «НефтеГазКомплект» уличили в коррупционных махинациях. Теперь на компанию наложили крупный штраф. Также в течение двух лет компания не сможет участвовать в государственных и муниципальных закупках.
Новость №3. В омской мэрии согласовали решение о переносе остановки общественного транспорта КДЦ «Кристалл» в Нефтяниках. Отметим, что это планировалось еще с 2021 года.