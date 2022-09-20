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Задержание убийцы бизнесмена, крупный штраф заводу, перенос остановки. Омск сегодня

Вчера, 15:07
Фото: 1MI
Итоги дня - Города55.

Новость №1. В Тюмени задержали подозреваемого в убийстве омского бизнесмена Николая Плахина. Оказалось, что это его приятель школьных лет. В Следственном комитете предоставили видео с некоторыми жуткими деталями. 

Появилось видео задержания подозреваемого в убийстве омского бизнесмена
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Новость №2. Омский завод «НефтеГазКомплект» уличили в коррупционных махинациях. Теперь на компанию наложили крупный штраф. Также в течение двух лет компания не сможет участвовать в государственных и муниципальных закупках. 

Омский завод оштрафовали на полмиллиона и внесли в «черный список» за коррупцию
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Новость №3. В омской мэрии согласовали решение о переносе остановки общественного транспорта КДЦ «Кристалл» в Нефтяниках. Отметим, что это планировалось еще с 2021 года.

В Омске планируют перенести остановку КДЦ «Кристалл» в Нефтяниках
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#Ольга Цветатий#Город#Новости#Омск#Омская область#Общество#Остановка#Арест
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