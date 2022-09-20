Появилось видео задержания подозреваемого в убийстве омского бизнесмена

В Тюмени задержали подозреваемого в убийстве 57-летнего бизнесмена Николая Плахина. Видео предоставили в омской полиции и областном следственном комитете. На кадрах видны следственные действия и изъятие улик на месте преступления. Также, задержанный дал показания, но, пока на видео их не привели.
Напомним, что задержанный приходился убитому школьным товарищем. По версии следствия, мужчина был в доме у Плахина и «из личных неприязненных отношений» несколько раз выстрелил в него. После он перетащил тело в гараж и скрылся с места преступления.