В Омске планируют перенести остановку КДЦ «Кристалл» в Нефтяниках

Напомним, что остановку планировали перенести еще в прошлом году, после того как на перекрестке улицы Химиков и проспекта Мира случилась серьезная авария, в которой пострадали пешеходы. Автомобиль влетел в островок безопасности, на котором стояли люди. Также предполагается, что это разгрузит аварийный островок, тем самым снизит вероятность аварий с пострадавшими пешеходами.