В Омске планируют перенести остановку КДЦ «Кристалл» в Нефтяниках

В мэрии Омска согласовали решение о переносе остановки общественного транспорта КДЦ «Кристалл» в Нефтяниках. Информацию в администрации подтвердили Городу55.
«Пересечение проспекта Мира и улицы Химиков является местом концентрации дорожно-транспортных происшествий по итогам 2021 года. Планом мероприятия по совершенствованию дорожных условий аварийно-опасных участков предусмотрен комплекс мероприятий, в том числе по переносу остановочного пункта «КДЦ Кристалл», — пояснили в ведомстве.
Напомним, что остановку планировали перенести еще в прошлом году, после того как на перекрестке улицы Химиков и проспекта Мира случилась серьезная авария, в которой пострадали пешеходы. Автомобиль влетел в островок безопасности, на котором стояли люди. Также предполагается, что это разгрузит аварийный островок, тем самым снизит вероятность аварий с пострадавшими пешеходами.