Город55
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Омске планируют перенести остановку КДЦ «Кристалл» в Нефтяниках

Вчера, 14:44
Фото: 1MI
Решение об этом подтвердили в городской мэрии.

В мэрии Омска согласовали решение о переносе остановки общественного транспорта КДЦ «Кристалл» в Нефтяниках. Информацию в администрации подтвердили Городу55.

«Пересечение проспекта Мира и улицы Химиков является местом концентрации дорожно-транспортных происшествий по итогам 2021 года. Планом мероприятия по совершенствованию дорожных условий аварийно-опасных участков предусмотрен комплекс мероприятий, в том числе по переносу остановочного пункта «КДЦ Кристалл», — пояснили в ведомстве.

Напомним, что остановку планировали перенести еще в прошлом году, после того как на перекрестке улицы Химиков и проспекта Мира случилась серьезная авария, в которой пострадали пешеходы. Автомобиль влетел в островок безопасности, на котором стояли люди. Также предполагается, что это разгрузит аварийный островок, тем самым снизит вероятность аварий с пострадавшими пешеходами.

После аварии у КДЦ «Кристалл» в Омске решили перенести остановку
Узнать подробнее
#Ольга Цветатий#Общество#Новости#Омск#Омская область#Остановка#Автобусные остановки
Подпишитесь
Запланированное срочное обращение Путина перенесли
Сегодня, 01:34
Омские следователи объявили о проверке в отношении депутата Горсовета Анны Степаненко
Вчера, 10:37
«Остался трехлетний сын»: молодой омич погиб, вступившись за женщину на улице
Вчера, 13:58
Предполагаемого убийцу застреленного в Омске бизнесмена Плахина задержали в Тюмени
Вчера, 17:55
Салют отменяется. В Омске серьезно изменили программу празднования 200-летия региона
Вчера, 10:11
В Омске снова прогнозируют рост заболеваемости ковидом: будут ли закрывать школы
19 сентября, 18:27