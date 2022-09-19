Росгидромет обнаружил экстремально высокое загрязнение воздуха в Омской области

Омская область вошла в список регионов, где в первой половине 2022 года зафиксировали случай экстремально высокого загрязнения (ЭВЗ) воздуха. Согласно исследованию FinExpertiza, которое опирается на данные Росгидромета, всего в России за этот период было четыре таких случая, один из них — в Омской области. ЭВЗ означает, что ПДК вредных веществ превышалась в 20-29 раз в течение двух суток, либо в 30-49 раз в течение восьми часов и более, либо более 50 ПДК при разовом превышении.