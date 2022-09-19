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Росгидромет обнаружил экстремально высокое загрязнение воздуха в Омской области

Вчера, 11:19
Фото: 1MI
Приводятся показания о загрязнении атмосферы с метеостанций в семи районах региона.

Омская область вошла в список регионов, где в первой половине 2022 года зафиксировали случай экстремально высокого загрязнения (ЭВЗ) воздуха. Согласно исследованию FinExpertiza, которое опирается на данные Росгидромета, всего в России за этот период было четыре таких случая, один из них — в Омской области. ЭВЗ означает, что ПДК вредных веществ превышалась в 20-29 раз в течение двух суток, либо в 30-49 раз в течение восьми часов и более, либо более 50 ПДК при разовом превышении.

В исследовании отмечается, что ЭВЗ зафиксировано на метеостанциях семи населенных пунктов: Исилькуль, Большие Уки, Щербакуль, Тевриз, Тара, Седельниково и Знаменское. Однако других подробностей не приводится. В омском минприроды нет данных об этом загрязнении: в ведомстве сообщили, что у минприроды и УГМС есть только 13 постов наблюдения, и все они сосредоточены в городе — соответственно, в области мониторинг не ведется, в случае жалоб жителей может лишь выехать передвижная лаборатория.

В Обь-Иртышском УГМС оперативный комментарий Городу55 не предоставили.

По данным исследования, в целом в стране количество зафиксированных случаев высокого и экстремально высокого загрязнения воздуха по сравнению с первой половиной 2021 года уменьшилось почти в два раза. Всего за январь — июнь в стране было отмечено 92 таких инцидента. Из них 88 случаев ВЗ и четыре — ЭВЗ.

Отметим, омские профильные ведомства не сообщали о загрязнениях, которые бы соответствовали параметрам экстремально высокого загрязнения. Самый высокий показатель за последние месяцы — 9.6 ПДК хлорида водорода, которое зафиксировали в Кировском округе Омска в конце июня.

#Ольга Цветатий#Общество#Новости#Омск#Омская область#Загрязнение воздуха#Статистика
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