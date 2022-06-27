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В омском воздухе нашли 10-кратное превышение вещества, вызывающего поражение легких

В омском воздухе нашли 10-кратное превышение вещества, вызывающего поражение легких

Вчера, 20:49
Фото: 1MI
Хлоридом водорода дышали жители Кировского округа.

По информации Обь-Иртышского управления метеорологии, в пятницу, 24 июня в Кировском округе обнаружено почти 10-кратное превышение ПДК хлорида водорода:

«Наблюдения за качеством атмосферного воздуха проводились на 8 стационарных постах, расположенных во всех административных округах города. 24 июня 2022 года содержание хлорида водорода составило 9,6 ПДК в Кировском округе», — сообщает ведомство. 

В других округах города превышений не нашли. Хотя жалобы в тот день поступали из разных уголков Омска.

Напомним, в Омске в тот день был объявлен режим НМУ. В паблике «Проект „Дыши“ Омск» омичи оставили больше 30 жалоб. Они рассказали, что чувствовали сильные запахи гари, газа, химии, сероводорода, бензина, паленого пластика и нефтепродуктов.

Хлорид водорода в больших количествах может привести к кашлю, воспалению слизистых носа и горла. Бывают и тяжелые последствия — отек легких, нарушение работы кровеносной системы и даже летальный исход. При попадании на кожу может вызывать покраснение, боль и серьезные ожоги.

 

#Любовь Фёдорова#Новости#Омск
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