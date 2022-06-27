В омском воздухе нашли 10-кратное превышение вещества, вызывающего поражение легких

Хлорид водорода в больших количествах может привести к кашлю, воспалению слизистых носа и горла. Бывают и тяжелые последствия — отек легких, нарушение работы кровеносной системы и даже летальный исход. При попадании на кожу может вызывать покраснение, боль и серьезные ожоги.