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В Центральном округе Омска собираются построить новый детский сад

13 сентября 09:39
Фото: 1MI
Застройщик получил разрешение на строительство дошкольного учреждения.

В Омске запустят строительство детского сада на улице 21-я Амурская. Информацию об этом сообщили в пресс-службе городской мэрии. 

Для строительства предоставлен земельный участок общей площадью более 20 тысяч квадратных метров, а общая площадь трехэтажного здания составит 3410.2 кв. метров. Дошкольное учреждение будет рассчитано на 140 мест. Застройщиком будет ООО Строительно-монтажный трест «Стройбетон».

Между тем, напомним, что детский сад в микрорайоне Большие Поля до сих пор не ввели в эксплуатацию. По договору, объект на 140 мест почти за 188.5 млн руб должны были сдать еще 20 декабря 2021 года. Вот только стройка продолжается и сегодня.  

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#Ольга Цветатий#Общество#Новости#Омск#Омская область#Строительство#Детский сад#Касается каждого
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