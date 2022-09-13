В Центральном округе Омска собираются построить новый детский сад

Между тем, напомним, что детский сад в микрорайоне Большие Поля до сих пор не ввели в эксплуатацию. По договору, объект на 140 мест почти за 188.5 млн руб должны были сдать еще 20 декабря 2021 года. Вот только стройка продолжается и сегодня.