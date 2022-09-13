В Центральном округе Омска собираются построить новый детский сад

В Омске запустят строительство детского сада на улице 21-я Амурская. Информацию об этом сообщили в пресс-службе городской мэрии.
Для строительства предоставлен земельный участок общей площадью более 20 тысяч квадратных метров, а общая площадь трехэтажного здания составит 3410.2 кв. метров. Дошкольное учреждение будет рассчитано на 140 мест. Застройщиком будет ООО Строительно-монтажный трест «Стройбетон».
Между тем, напомним, что детский сад в микрорайоне Большие Поля до сих пор не ввели в эксплуатацию. По договору, объект на 140 мест почти за 188.5 млн руб должны были сдать еще 20 декабря 2021 года. Вот только стройка продолжается и сегодня.