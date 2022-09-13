Город55
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Обвинение подросткам-убийцам, Называевск после пожара, отопление. Омск во вторник

13 сентября 14:48
Фото: 1MI
Итоги дня - версия Города55.

Новость №1. Расследование уголовного дела подростков, которые жестоко убили семью в Павлоградском районе, полностью завершено. Теперь его готовят к передаче в суд. На данный момент обвиняемые находятся под стражей. 

Омских подростков, расправившихся с родителями, окончательно отдадут под суд
Узнать подробнее

Новость №2. Крупный пожар в Называевске, который произошел 6 мая, уничтожил около 50 жилых домов. Город55 съездил на место и выяснил, как живут погорельцы и восстановился ли город после этого ЧП.

Камыш в рост человека вместо новых домов. Как живет Называевск после страшного пожара
Узнать подробнее

Новость №3. В Омской области стартовал отопительный сезон. Правда, пока только в двух районах. Министр ЖКХ и энергетики Омской области Владимир Шнипко рассказал Городу55, какой район следующий на очереди.

Тепло пошло. В Омской области стартовал отопительный сезон
Узнать подробнее
#Ольга Цветатий#Общество#Новости#Итоги#Омск#Омская область#Уголовное дело#ЧП#Отопление
Подпишитесь
В Омске снова прогнозируют рост заболеваемости ковидом: будут ли закрывать школы
Вчера, 18:27
Депутат Госдумы попросил Бастрыкина взять под контроль ситуацию с Анной Степаненко
Вчера, 19:15
В Омском аэропорту экстренно посадили самолет из-за смерти пилота
Вчера, 13:31
Росгидромет обнаружил экстремально высокое загрязнение воздуха в Омской области
Вчера, 17:19
В Омске арестовали замглавы омской чеченской диаспоры Альви Джабраилова
Вчера, 10:35
Почем хоккей? Стали известны цены на матчи «Авангарда» в Омске
Вчера, 22:10