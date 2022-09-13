Обвинение подросткам-убийцам, Называевск после пожара, отопление. Омск во вторник

Новость №1. Расследование уголовного дела подростков, которые жестоко убили семью в Павлоградском районе, полностью завершено. Теперь его готовят к передаче в суд. На данный момент обвиняемые находятся под стражей.
Новость №2. Крупный пожар в Называевске, который произошел 6 мая, уничтожил около 50 жилых домов. Город55 съездил на место и выяснил, как живут погорельцы и восстановился ли город после этого ЧП.
Новость №3. В Омской области стартовал отопительный сезон. Правда, пока только в двух районах. Министр ЖКХ и энергетики Омской области Владимир Шнипко рассказал Городу55, какой район следующий на очереди.