Омских подростков, расправившихся с родителями, окончательно отдадут под суд

В пресс-службе СУ СКР по Омской области сообщили о завершении расследования уголовного дела об убийстве семьи в Павлоградском районе. Причастными к преступлению назвали двух подростков: 14-летнюю дочь погибших омичей и ее 17-летнего парня, которому уже исполнилось 18 лет. Погибшими оказались 35-летняя женщина, ее 10-летняя дочь и 38-летний сожитель.
Трагедия случилась в ночь на 22 января 2022 года. Вместе с 14-летней девочкой в кровавой бойне выжил ее 6-летний брат — они сбежали к соседям и рассказали, что к ним в дом около 2 часов ночи вломился неизвестный мужчина с бородой. Однако позже оперативники выяснили, что девочка недоговаривает.
После беседы с психологами и следователями девочка призналась, что к преступлению причастен ее 17-летний возлюбленный. Родители запрещали подросткам встречаться, и у девочки созрел жестокий план: убить мать и отчима, а также зарезать 10-летнюю сестру, у которой были проблемы со здоровьем.
На повторных допросах школьники признались в содеянном, и 17-летний подросток показал орудие убийства, которое выбросил в сугроб недалеко от места расправы. Штык-нож он взял у приятеля специально для совершения преступления.
На время следствия подростков заключили под стражу. Экспертиза показала, что школьники были вменяемыми на момент преступления. Судить их будут по пп. «а», «в», «д», «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего, совершенное с особой жестокостью группой лиц по предварительному сговору». Уголовное дело готовят к передаче в суд.
Также в СУ СКР сообщили, что по результатам следствия в адрес руководства отдела полиции внесено представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению преступления. По итогам рассмотрения представления должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.