Омских подростков, расправившихся с родителями, окончательно отдадут под суд

На время следствия подростков заключили под стражу. Экспертиза показала, что школьники были вменяемыми на момент преступления. Судить их будут по пп. «а», «в», «д», «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего, совершенное с особой жестокостью группой лиц по предварительному сговору». Уголовное дело готовят к передаче в суд.