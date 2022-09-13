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Новый цикл. В небе над Омском будет видно солнечное затмение

13 сентября 07:10
Фото: 1MI

Астрономы анонсировали солнечное затмение в небе над Омском

До астрономического события осталось около месяца.

В паблике «Астрофорум Омск» появилось сообщение о большом солнечном затмении, которое будет видно в небе над Омском уже через месяц, 25 октября.

«Лунная полутень пройдет по поверхности нашей планеты от Испании и Исландии на западе до Индии на юго-востоке. На территории России частное затмение будет хорошо видно от Калининграда до Красноярска с наибольшей фазой затмения в Западной Сибири около города Сургут», — рассказали об особенностях явления в паблике.

В Омске затмение будет видно за полчаса до заката, в 17:11 часов по местному времени, при благоприятной погоде. Дальше Красноярска увидеть это явление россияне не смогут.

Фото: vk.com/astroforum.omsk
#Ольга Акамова#Город#Новости#Омск#Омская область
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