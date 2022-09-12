Отказавшийся от выборов в Омский горсовет Тетянников все же стал депутатом

Напомним, в конце прошлого года Тетянников добровольно ушел с поста первого вице-спикера Омского горсовета и отправился на понижение в администрацию Советского округа. Он рассчитывал, что возглавит округ при Сергее Шелесте, но главой САО стал Сергей Финашин. При этом Тетянников заявился на праймериз «Единой России», которые открывали дорогу на выборы в горсовет. Однако праймериз Тетянников неожиданно проиграл, объяснив это своей новой должностью: в мае он стал заместителем главы Омского района Геннадия Долматова. Тогда он говорил, что на выборы в горсовет идти и не планировал, так как это не совместимо с работой в райадминистрации.