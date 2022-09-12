Отказавшийся от выборов в Омский горсовет Тетянников все же стал депутатом

Согласно данным избиркома, победителем довыборов в Совет Омского района по Иртышскому округу стал Юрий Тетянников. Он набрал 1124 голоса (его конкуренты — 167 и 72) и получил мандат депутата. Это значит, что он обязан покинуть должность замглавы Омского района, которую занял в мае, проиграв праймериз «Единой России». По данным «Коммерческих вестей», его планируют сделать председателем райсовета.
Напомним, в конце прошлого года Тетянников добровольно ушел с поста первого вице-спикера Омского горсовета и отправился на понижение в администрацию Советского округа. Он рассчитывал, что возглавит округ при Сергее Шелесте, но главой САО стал Сергей Финашин. При этом Тетянников заявился на праймериз «Единой России», которые открывали дорогу на выборы в горсовет. Однако праймериз Тетянников неожиданно проиграл, объяснив это своей новой должностью: в мае он стал заместителем главы Омского района Геннадия Долматова. Тогда он говорил, что на выборы в горсовет идти и не планировал, так как это не совместимо с работой в райадминистрации.
Отметим также, обошедший Тетянникова на праймериз Алексей Половников тоже по какой-то причине не стал кандидатом от «ЕР» и пошел на выборы самовыдвиженцем. Вчера он все-таки стал депутатом горсовета, одержав победу по округу № 14.