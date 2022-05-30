Бывший вице-спикер омского горсовета Тетянников проиграл праймериз

Напомним, что около полугода назад Тетянников добровольно ушел с поста вице-спикера горсовета и отправился на понижение. Он занял должность заместителя главы администрации Советского округа. Бывший вице-спикер рассчитывал, что возглавит округ при Сергее Шелесте, но главой САО стал Сергей Финашин.