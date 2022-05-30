Бывший вице-спикер омского горсовета Тетянников проиграл праймериз

Пария «Единая Россия» подвела итоги предварительного голосования. Во время него омичи выбирали кандидатов, которые в сентябре будут участвовать в выборах в Омский городской Совет.
Бывший вице-спикер Юрий Тетянников проиграл в голосовании по избирательному округу №14. Он набрал 240 голосов и занял второе место. Его опередил директор АНО «Центр развития детско-юношеского спорта «Пионер» Алексей Половников, который набрал на 73 голоса больше.
Напомним, что около полугода назад Тетянников добровольно ушел с поста вице-спикера горсовета и отправился на понижение. Он занял должность заместителя главы администрации Советского округа. Бывший вице-спикер рассчитывал, что возглавит округ при Сергее Шелесте, но главой САО стал Сергей Финашин.