Город55
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Изнасилованная в пригороде Омска 9-летняя девочка находится в реанимации

29 августа 08:50
Фото: 1MI
Тем временем, по данным силовиков, подозреваемый в этом преступлении еще не задержан.

Горду55 стали известны подробности о состоянии здоровья 9-летней девочки из поселка Новоомский, которая стала жертвой изнасилования. 

«Ребенок сейчас находится в реанимации одной из городских больниц. У девочки выбиты все зубы, имеются и другие тяжелые травмы», – рассказал Городу55 источник в экстренных службах. 

Напомним, этот дикий случай произошел вчера, 28 августа в в пригородном поселке Новоомский. Там среди бела дня на школьницу напал 46-летний мужчина и, по версии следователей СКР по Омской области, изнасиловал. 

Сегодня в школьных и родительских чатах в популярных мессенджерах появилась ориентировка на подозреваемого, подлинность которой Городу55 подтвердили в силовых структурах. 

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. В данный момент полицейские и следователи разыскивают некоего Сергея Бояркина. 

#Василий Попов#Общество#Город#Происшествия#Новости#Эксклюзивы#Омск#Омская область#Уголовное дело#Дети#Полиция#Педофил#Следственный комитет
Подпишитесь
В Омске снова прогнозируют рост заболеваемости ковидом: будут ли закрывать школы
Вчера, 18:27
Депутат Госдумы попросил Бастрыкина взять под контроль ситуацию с Анной Степаненко
Вчера, 19:15
В Омском аэропорту экстренно посадили самолет из-за смерти пилота
Вчера, 13:31
Росгидромет обнаружил экстремально высокое загрязнение воздуха в Омской области
Вчера, 17:19
В Омске арестовали замглавы омской чеченской диаспоры Альви Джабраилова
Вчера, 10:35
Почем хоккей? Стали известны цены на матчи «Авангарда» в Омске
Вчера, 22:10