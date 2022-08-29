Изнасилованная в пригороде Омска 9-летняя девочка находится в реанимации

Горду55 стали известны подробности о состоянии здоровья 9-летней девочки из поселка Новоомский, которая стала жертвой изнасилования.
«Ребенок сейчас находится в реанимации одной из городских больниц. У девочки выбиты все зубы, имеются и другие тяжелые травмы», – рассказал Городу55 источник в экстренных службах.
Напомним, этот дикий случай произошел вчера, 28 августа в в пригородном поселке Новоомский. Там среди бела дня на школьницу напал 46-летний мужчина и, по версии следователей СКР по Омской области, изнасиловал.
Сегодня в школьных и родительских чатах в популярных мессенджерах появилась ориентировка на подозреваемого, подлинность которой Городу55 подтвердили в силовых структурах.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело. В данный момент полицейские и следователи разыскивают некоего Сергея Бояркина.