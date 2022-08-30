Ночевал на кладбище. Стали известны детали задержания насильника 9-летней девочки

Сегодня, 30 августа, на территории Кировского округа полицейские задержали мужчину, которого подозревают в изнасиловании 9-летней школьницы из Омского района. После происшествия девочку госпитализировали.
Полицейские осмотрели место происшествия, опросили свидетелей и очевидцев, после чего установили личность подозреваемого. Выяснилось, что мужчина провел ночь на кладбище, пытаясь скрыться после преступления.
Подозреваемым оказался 46-летний мужчина, который последние два месяца работал на лесопилке в поселке Новоомский. Ранее он уже был судимым за причинение тяжкого вреда здоровью, что привело к смерти по неосторожности, а также угрозу убийством. Подозреваемого передали следователям.