Ночевал на кладбище. Стали известны детали задержания насильника 9-летней девочки

Подозреваемым оказался 46-летний мужчина, который последние два месяца работал на лесопилке в поселке Новоомский. Ранее он уже был судимым за причинение тяжкого вреда здоровью, что привело к смерти по неосторожности, а также угрозу убийством. Подозреваемого передали следователям.