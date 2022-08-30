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Ночевал на кладбище. Стали известны детали задержания насильника 9-летней девочки

30 августа 06:56
Фото: УМВД России по Омской области

Подозреваемый в изнасиловании девочки омич прятался на кладбище

Злоумышленника задержали сегодня, он прятался на кладбище.

Сегодня, 30 августа, на территории Кировского округа полицейские задержали мужчину, которого подозревают в изнасиловании 9-летней школьницы из Омского района. После происшествия девочку госпитализировали.

Полицейские осмотрели место происшествия, опросили свидетелей и очевидцев, после чего установили личность подозреваемого. Выяснилось, что мужчина провел ночь на кладбище, пытаясь скрыться после преступления.

Подозреваемым оказался 46-летний мужчина, который последние два месяца работал на лесопилке в поселке Новоомский. Ранее он уже был судимым за причинение тяжкого вреда здоровью, что привело к смерти по неосторожности, а также угрозу убийством. Подозреваемого передали следователям.

В Омске задержали подозреваемого в изнасиловании 9-летней девочки
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#Вероника Жукова#Происшествия#Новости#Омск#Полиция#Изнасилование
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