Появилось видео допроса подозреваемого в изнасиловании 9-летней девочки под Омском

Омская полиция предоставила Городу55 видео допроса подозреваемого в изнасиловании девятилетней девочки. Напомним, 46-летнего мужчину задержали сегодня в Омске.
На видео он хладнокровно признается в изнасиловании ребенка.
На допросе последовал такой диалог:
- За что задержан?
- Изнасиловал маленькую девочку, 9 лет.
- Когда это было?
- Встретил у цветочного магазина. Три дня назад примерно было.
- Под каким предлогом встретились?
- Конфеты пообещал купить, коробку. Зашли в цветочный магазин, чтобы взять денег. Девушки [продавца] не оказалось. Пошли с ней [девочкой] в сторону пилорамы. До самой не дошли, так как она работает. Три раза я ее ударил в лицо кулаком. После этого она встала, я встал, надела платье. Я отвернулся, поворачиваюсь - она уже бежит. Мне ее не догнать, потому что я пьяный. Я пошел на пилораму, переоделся и выехал в город Омск.
Напомним, подозреваемый последние два месяца работал на лесопилке в поселке Новоомский. После преступления он скрывался на кладбище. Ранее он уже был судим за причинение тяжкого вреда здоровью, что привело к смерти по неосторожности, а также угрозу убийством.