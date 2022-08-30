Появилось видео допроса подозреваемого в изнасиловании 9-летней девочки под Омском

- За что задержан?

- Изнасиловал маленькую девочку, 9 лет.

- Когда это было?

- Встретил у цветочного магазина. Три дня назад примерно было.

- Под каким предлогом встретились?

- Конфеты пообещал купить, коробку. Зашли в цветочный магазин, чтобы взять денег. Девушки [продавца] не оказалось. Пошли с ней [девочкой] в сторону пилорамы. До самой не дошли, так как она работает. Три раза я ее ударил в лицо кулаком. После этого она встала, я встал, надела платье. Я отвернулся, поворачиваюсь - она уже бежит. Мне ее не догнать, потому что я пьяный. Я пошел на пилораму, переоделся и выехал в город Омск.