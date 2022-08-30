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Появилось видео допроса подозреваемого в изнасиловании 9-летней девочки под Омском

30 августа 08:42
Фото: скриншот видео омского УМВД
Задержанный признался в преступлении.

Омская полиция предоставила Городу55 видео допроса подозреваемого в изнасиловании девятилетней девочки. Напомним, 46-летнего мужчину задержали сегодня в Омске.

На видео он хладнокровно признается в изнасиловании ребенка.

Задержание и допрос подозреваемого в изнасиловании девочки
Фото: скриншот видео УМВД по Омской области

На допросе последовал такой диалог:

- За что задержан? 
- Изнасиловал маленькую девочку, 9 лет. 
- Когда это было?
- Встретил у цветочного магазина. Три дня назад примерно было.
- Под каким предлогом встретились?
- Конфеты пообещал купить, коробку. Зашли в цветочный магазин, чтобы взять денег. Девушки [продавца] не оказалось. Пошли с ней [девочкой] в сторону пилорамы. До самой не дошли, так как она работает. Три раза я ее ударил в лицо кулаком. После этого она встала, я встал, надела платье. Я отвернулся, поворачиваюсь - она уже бежит. Мне ее не догнать, потому что я пьяный. Я пошел на пилораму, переоделся и выехал в город Омск.

Напомним, подозреваемый последние два месяца работал на лесопилке в поселке Новоомский. После преступления он скрывался на кладбище. Ранее он уже был судим за причинение тяжкого вреда здоровью, что привело к смерти по неосторожности, а также угрозу убийством. 

Ночевал на кладбище. Стали известны детали задержания насильника 9-летней девочки
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