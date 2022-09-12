Наслаждаемся осенью. В Омске в середине сентября установится теплая и сухая погода

В четверг, 15 сентября, в городе установится стабильная и теплая погода. Столбик термометра окажется на отметке +9…+17 градусов. В пятницу, 16 сентября, будет тепло до +10…+17. В субботу, 17 сентября, станет чуть прохладнее до +7…+17 градусов. В воскресенье, 18 сентября, характер погоды не изменится — +7…+18 градусов.