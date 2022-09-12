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Наслаждаемся осенью. В Омске в середине сентября установится теплая и сухая погода

12 сентября 01:30
Фото: 1MI

В Омске целую неделю будет сухо и тепло до +18

По информации сайта «Гисметео», в течение недели в Омске будет держаться теплая погода, осадков не ожидается.

Сегодня, 12 сентября, в Омске ожидается прохладная погода. Температура воздуха будет колебаться от +2 до +13 градусов. Завтра, 13 сентября, в городе потеплеет до +7…+14 градусов. В среду, 14 сентября, воздух прогреется до +8…+15 градусов.

В четверг, 15 сентября, в городе установится стабильная и теплая погода. Столбик термометра окажется на отметке +9…+17 градусов. В пятницу, 16 сентября, будет тепло до +10…+17. В субботу, 17 сентября, станет чуть прохладнее до +7…+17 градусов. В воскресенье, 18 сентября, характер погоды не изменится — +7…+18 градусов.

Фото: скриншот с сайта "Гисметео"
#Вероника Жукова#Общество#Новости#Омск#Погода в Омске#Прогноз погоды
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