Наслаждаемся осенью. В Омске в середине сентября установится теплая и сухая погода

Сегодня, 12 сентября, в Омске ожидается прохладная погода. Температура воздуха будет колебаться от +2 до +13 градусов. Завтра, 13 сентября, в городе потеплеет до +7…+14 градусов. В среду, 14 сентября, воздух прогреется до +8…+15 градусов.
В четверг, 15 сентября, в городе установится стабильная и теплая погода. Столбик термометра окажется на отметке +9…+17 градусов. В пятницу, 16 сентября, будет тепло до +10…+17. В субботу, 17 сентября, станет чуть прохладнее до +7…+17 градусов. В воскресенье, 18 сентября, характер погоды не изменится — +7…+18 градусов.