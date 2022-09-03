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Жесткое ДТП на трассе в Омской области закончилось смертью 68-летнего пенсионера

3 сентября 03:54
Фото: УГИБДД по Омской области
Еще три человека, по данным силовиков, были госпитализированы в больницу.

В Москаленском районе госавтоинспекторы разбираются во всех обстоятельствах смертельного ДТП, в котором погиб 68-летний мужчина. 

«В субботу, 2 сентября. Около 17:30 в районе 5 километра трассы Москаленки – Шевченко 59-летний водитель автомобиля Opel выехал на встречную полосу, где столкнулся с «Ладой Приорой», которой управлял  68-летний мужчина», – сообщили Городу55 в УИБДД по Омской области. 

В результате аварии водитель «Приоры» скончался от травм в карете скорой помощи. Потенциальный виновник ДТПl, а также его пассажиры, 50 и 67-летние женщины, доставлены в больницу.

По факту этого инцидента уже проводится проверка. 

#Василий Попов#Общество#Происшествия#Новости#Омская область#ДТП#ЧП#Полиция#Авария
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