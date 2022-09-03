Жесткое ДТП на трассе в Омской области закончилось смертью 68-летнего пенсионера

В Москаленском районе госавтоинспекторы разбираются во всех обстоятельствах смертельного ДТП, в котором погиб 68-летний мужчина.
«В субботу, 2 сентября. Около 17:30 в районе 5 километра трассы Москаленки – Шевченко 59-летний водитель автомобиля Opel выехал на встречную полосу, где столкнулся с «Ладой Приорой», которой управлял 68-летний мужчина», – сообщили Городу55 в УИБДД по Омской области.
В результате аварии водитель «Приоры» скончался от травм в карете скорой помощи. Потенциальный виновник ДТПl, а также его пассажиры, 50 и 67-летние женщины, доставлены в больницу.
По факту этого инцидента уже проводится проверка.