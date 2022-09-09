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Омичи смогут кататься на теплоходе только до конца недели

9 сентября 06:18
Фото: 1MI

В Омске с понедельника закроется сезон прогулочных теплоходов.

С понедельника прогулочный рейс собираются отменить.

В паблике «Омский теплоход» сообщили, что пассажирская навигация близится к завершению. Прогулочный рейс будет работать до конца этой недели – сегодня, завтра и в воскресенье.

По предварительным данным, в понедельник его окончательно закроют. По данным сайта «Гисметео2, сегодня в Омске температура воздуха составит +6…+17 градусов. Завтра, 10 сентября, будет тепло до +8…+18 градусов. В воскресенье, 11 сентября, пройдет дождь, столбик термометра будет колебаться от +11 до +16 градусов.

Что касается дачного и туристического маршрутов, то они пока продолжают работать. Планируется, что омичей будут перевозить до конца сентября.

#Вероника Жукова#Общество#Город#Новости#Омск#Теплоход
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