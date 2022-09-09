Омичи смогут кататься на теплоходе только до конца недели

В паблике «Омский теплоход» сообщили, что пассажирская навигация близится к завершению. Прогулочный рейс будет работать до конца этой недели – сегодня, завтра и в воскресенье.
По предварительным данным, в понедельник его окончательно закроют. По данным сайта «Гисметео2, сегодня в Омске температура воздуха составит +6…+17 градусов. Завтра, 10 сентября, будет тепло до +8…+18 градусов. В воскресенье, 11 сентября, пройдет дождь, столбик термометра будет колебаться от +11 до +16 градусов.
Что касается дачного и туристического маршрутов, то они пока продолжают работать. Планируется, что омичей будут перевозить до конца сентября.