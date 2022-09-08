Угроза взрыва дома, отопление в квартирах и концерт известной группы. Омск в четверг

Новость №1. Сегодня утро для омичей, проживающих в доме на улице Молодова, 8, чуть не началось с экстренной эвакуации. Неадекватный мужчина перерезал шланг с газом и грозился взорвать дом. Спасателям МЧС пришлось взламывать дверь в квартиру.