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Угроза взрыва дома, отопление в квартирах и концерт известной группы. Омск в четверг

8 сентября 15:02
Фото: 1MI
Итоги дня - версия Города55.

Новость №1. Сегодня утро для омичей, проживающих в доме на улице Молодова, 8, чуть не началось с экстренной эвакуации. Неадекватный мужчина перерезал шланг с газом и грозился взорвать дом. Спасателям МЧС пришлось взламывать дверь в квартиру. 

Грозившийся взорвать дом омич страдает психическим расстройством
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Новость №2. С началом осени омичи начинают ожидать отопления в своих квартирах. Город55 разобрал подробнее, когда ждать тепла в жилых домах, школах и офисах. 

Отопительный сезон в Омске. Когда омичам ждать тепла в квартирах
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Новость №3. Вчера, 8 сентября, губернатор региона Александр Бурков рассказал, что на празднование 200-летия Омской области приедет еще одна известная группа. Бесплатный концерт пройдет 1 октября. 

В Омск на бесплатный концерт пригласили еще одну известную группу
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