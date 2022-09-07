В конце сентября — в начале октября в Омске пройдет еще один праздник — 200-летие Омской области. Планируется, что он растянется на два дня. 30 сентября в город приедут гости из других регионов и зарубежья, будет проходить своего рода выставка достижений: презентация промышленности и сельского хозяйства.