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В Омск на бесплатный концерт пригласили еще одну известную группу

7 сентября 16:16
Фото: 1MI

Группа «Любэ» приедет на празднование 200-летия Омской области

Праздник пройдет 1 октября на Соборной площади и закончится салютом.

В конце сентября — в начале октября в Омске пройдет еще один праздник — 200-летие Омской области. Планируется, что он растянется на два дня. 30 сентября в город приедут гости из других регионов и зарубежья, будет проходить своего рода выставка достижений: презентация промышленности и сельского хозяйства.

А 1 октября запланировала развлекательная программа на Любинском проспекте и Соборной площади. На бесплатном концерте выступит группа «Любэ», сообщил в программе «Диалог с губернатором» Александр Бурков.

Вечером после концерта в Омске запустят салют.

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