В конце сентября — в начале октября в Омске пройдет еще один праздник — 200-летие Омской области. Планируется, что он растянется на два дня. 30 сентября в город приедут гости из других регионов и зарубежья, будет проходить своего рода выставка достижений: презентация промышленности и сельского хозяйства.
А 1 октября запланировала развлекательная программа на Любинском проспекте и Соборной площади. На бесплатном концерте выступит группа «Любэ», сообщил в программе «Диалог с губернатором» Александр Бурков.
Вечером после концерта в Омске запустят салют.