Скорее в укрытие! На Омскую область надвигается сильный шторм

Министерство региональной безопасности Омской области предупредило омичей о плохой погоде. По прогнозам синоптиков, сегодня днем, 7 сентября, и в первой половине ночи 8 сентября в регионе ожидается очень сильный дождь и ветер порывами 25 м/с и более.
По шкале Ботфорта такая погода считается сильным штормом. Ветер может привести к разрушению зданий, а также вырвать с корнем деревья.
Омичей просят по возможности находиться в помещении, закрыть окна и не использовать лифт. Если все же пришлось выйти на улицу, стоит избегать стен домов, рекламных щитов, деревьев, остановок и оборванных проводов. Если что-то случится, нужно позвонить по телефону 112.