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Скорее в укрытие! На Омскую область надвигается сильный шторм

7 сентября 04:03
Фото: pxhere.com

Омичей предупредили о сильных ливнях и штормовом ветре

По прогнозам синоптиков, в регионе будут идти ливни, порывы ветра достигнут более 25 м/с.

Министерство региональной безопасности Омской области предупредило омичей о плохой погоде. По прогнозам синоптиков, сегодня днем, 7 сентября, и в первой половине ночи 8 сентября в регионе ожидается очень сильный дождь и ветер порывами 25 м/с и более.

По шкале Ботфорта такая погода считается сильным штормом. Ветер может привести к разрушению зданий, а также вырвать с корнем деревья.

Омичей просят по возможности находиться в помещении, закрыть окна и не использовать лифт. Если все же пришлось выйти на улицу, стоит избегать стен домов, рекламных щитов, деревьев, остановок и оборванных проводов. Если что-то случится, нужно позвонить по телефону 112.

#Вероника Жукова#Новости#Омск#Омская область#Погода в Омске#Прогноз погоды
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