Скорее в укрытие! На Омскую область надвигается сильный шторм

Омичей просят по возможности находиться в помещении, закрыть окна и не использовать лифт. Если все же пришлось выйти на улицу, стоит избегать стен домов, рекламных щитов, деревьев, остановок и оборванных проводов. Если что-то случится, нужно позвонить по телефону 112.