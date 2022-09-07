Александр Бурков вручил омским ЦРБ 98 новых автомобилей

Вчера, 6 сентября губернатор Омской области Александр Бурков и депутат Законодательного Собрания, секретарь омского отделения «Единой России» Вадим Бережной. Вручили ключи омским ЦРБ от новых автомобилей.
Автопарки больниц пополнили 96 автомобилей «Лада Гранта» и 2 УАЗа. Их общая стоимость составила 68 млн рублей. Эти средства регион получил из федерального бюджета по программе модернизации первичного звена здравоохранения.
«В данный момент фракция „Единая Россия“ в Государственной Думе готовит еще три крупных начинания для медицинской отрасли, которые в рамках национальных проектов послужат ресурсному обеспечению большого количества медицинских учреждений в стране, — сказал Вадим Бережной. — Это означает, что эти автомобили, та техника, которая сегодня поступает в наши больницы, и другие ресурсы — это только начало».
Планируется, что к 2025 году омские больницы получат 301 новый автомобиль. К текущему моменту план почти исполнили, регион уже приобрел 227 машин.