В Омске полиция через окно спасала потерявшую сознание пенсионерку

В Крутинском районе Омской области местная жительница потеряла сознание в собственном доме. Помог 70-летней пенсионерке майор полиции Артем Кошелев. Подробности сообщили в пресс-службе областного УМВД России.
Навестить женщину пришла ее соседка. Дверь была закрыта, и попасть в квартиру пострадавшей было невозможно. Взволнованная женщина позвонила в полицию и рассказала о происходящем. На место приехал майор полиции Артем Кошелев и начал предпринимать меры по спасению бабушки.
Так как квартира находилась на втором этаже, полицейский нашёл лестницу, по которой взобрался к окну квартиры. Там он увидел, что пенсионерка лежит на полу без сознания. Майор вызвал скорую помощь.
Позже выяснилось, что родственники женщины находятся в другом районе. Накануне она неоднократно жаловалась на плохое самочувствие. Сейчас пострадавшая находится под присмотром врачей.