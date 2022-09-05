В Омске полиция через окно спасала потерявшую сознание пенсионерку

Навестить женщину пришла ее соседка. Дверь была закрыта, и попасть в квартиру пострадавшей было невозможно. Взволнованная женщина позвонила в полицию и рассказала о происходящем. На место приехал майор полиции Артем Кошелев и начал предпринимать меры по спасению бабушки.