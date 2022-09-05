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В Омске полиция через окно спасала потерявшую сознание пенсионерку

5 сентября 11:26
Фото: 1MI
Полицейский проник в дом через окно и вызвал скорую.

В Крутинском районе Омской области местная жительница потеряла сознание в собственном доме. Помог 70-летней пенсионерке майор полиции Артем Кошелев. Подробности сообщили в пресс-службе областного УМВД России.

Навестить женщину пришла ее соседка. Дверь была закрыта, и попасть в квартиру пострадавшей было невозможно. Взволнованная женщина позвонила в полицию и рассказала о происходящем. На место приехал майор полиции Артем Кошелев и начал предпринимать меры по спасению бабушки.

Так как квартира находилась на втором этаже, полицейский  нашёл лестницу, по которой взобрался к окну квартиры. Там он увидел, что пенсионерка лежит на полу без сознания. Майор вызвал скорую помощь.

Позже выяснилось, что родственники женщины находятся в другом районе. Накануне она неоднократно жаловалась на плохое самочувствие. Сейчас пострадавшая находится под присмотром врачей.

#Ольга Цветатий#Общество#Город#Происшествия#Новости#Омск#Омская область#Полицейский#Пенсионерка#Скорая помощь
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