В Омске выставили на продажу ресторанный центр за 103 млн рублей

В Омске выставили на продажу ресторанный комплекс «Велес», который находится на улице Гуртьева. Это трехэтажное здание с цокольным этажом площадью 1502.6 квадратных метра, которое находится на земельном участке площадью 10 соток.
В развлекательным центре есть гостиничные номера, сауны, ресторан, бильярдная и банкетные залы. В объявлении говорится, что здание можно переквалифицировать в любом направлении, поскольку разрешенная мощность электричества составляет 200 киловатт.
Ресторанный комплекс продают за 103 млн рублей. Сообщается, что продажа объекта связана с переездом в другой регион.