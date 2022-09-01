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В Омске выставили на продажу ресторанный центр за 103 млн рублей

1 сентября 03:51
Фото: скриншот omsk.mlsn.ru

Ресторанный комплекс «Велес» в Омске хотят продать за 103 млн рублей

Собственник продает бизнес из-за переезда в другой регион.

В Омске выставили на продажу ресторанный комплекс «Велес», который находится на улице Гуртьева. Это трехэтажное здание с цокольным этажом площадью 1502.6 квадратных метра, которое находится на земельном участке площадью 10 соток.

В развлекательным центре есть гостиничные номера, сауны, ресторан, бильярдная и банкетные залы. В объявлении говорится, что здание можно переквалифицировать в любом направлении, поскольку разрешенная мощность электричества составляет 200 киловатт.

Ресторанный комплекс продают за 103 млн рублей. Сообщается, что продажа объекта связана с переездом в другой регион.

Фото: скриншот omsk.mlsn.ru
#Вероника Жукова#Общество#Новости#Омск#Продажа#Бизнес
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