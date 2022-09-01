Приехавших к омичке внуков из Испании не выпускали из России

Пенсионерка рассказала омбудсмену Ирине Касьяновой, что ее внуки являются гражданами России, но постоянно не проживают в этой стране. Вместе с матерью они пребывают в Испании. Этим летом дети приехали погостить к ней, а вот выехать обратно смогли только через суд. Все из-за решения их отца, который в 2011 году подал заявление на запрет выезда за границу. История осложнилась и тем, что он скончался в прошлом году.