Приехавших к омичке внуков из Испании не выпускали из России

Внуки омички приехали погостить к ней из Испании и вернулись обратно только через суд. Подробности интересной истории рассказали в пресс-службе уполномоченного Омской области по правам человека.
Пенсионерка рассказала омбудсмену Ирине Касьяновой, что ее внуки являются гражданами России, но постоянно не проживают в этой стране. Вместе с матерью они пребывают в Испании. Этим летом дети приехали погостить к ней, а вот выехать обратно смогли только через суд. Все из-за решения их отца, который в 2011 году подал заявление на запрет выезда за границу. История осложнилась и тем, что он скончался в прошлом году.
В снятии запрета сначала было отказано. Пограничное областное управление ФСБ России и областное УМВД России мотивировали это тем, что снять его может только отец или суд. Молодые люди с помощью специалистов аппарата уполномоченного по правам человека оперативно подготовили заявление в суд, которое было также оперативно и рассмотрено. Выезд за границу был открыт.