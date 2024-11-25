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Искусство объединяет: репортаж итальянского военкора о муралах и теплоте Омска
25 ноября, 06:01
Музей под открытым небом: Хоценко оценил серию муралов на омских жилых домах
18 сентября, 10:36
Путешествия по миру: омичи все чаще берут с собой за границу собак и кошек
18 мая, 12:23
2022
Приехавших к омичке внуков из Испании не выпускали из России
Их отец подал заявление на запрет выезда за границу.
1 сентября 2022, 10:09

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