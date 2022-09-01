Омское минприроды понизило штрафы за убийство редких животных

Напомним, рысь и несколько других животных в прошлом году исключили из Красной книги Омской области. Чиновники уверяли, что поправки повлияют лишь на способ получения разрешения на охоту на редкого животного. Исключением видов из Красной книги ранее заинтересовалась глава Росприроднадзора Светлана Радионова.