Омское минприроды понизило штрафы за убийство редких животных

Министерство природных ресурсов и экологии Омской области опубликовало приказ, которым отменило штрафы за незаконную охоту на15 видов животных, которые находятся в Красной книге Омской области. Ранее за охоту ни них омичей ждали штрафы в размере от 1 до 50 тыс рублей.
Из списка исключили дыбку степную, аполлона, лебедя-кликуна, нырка красноносого, огаря, подорлика большого и серую куропатку. Также теперь не будут наказывать за охоту на коростель, кулик-сороку, европейского и алтайского крота, ночницу водяную, лемминга лесного, росомаху и рысь. Документ подписал глава омского минприроды Илья Лобов.
Как заявили в минприроды, упраздняются штрафы за незаконную добычу этих животных именно как краснокнижных. Теперь за их убийство будут действовать «обычные» штрафы.
«За добычу рыси охотника оштрафуют не на 50 тысяч рублей, как это было до изменения в приказе, а на 40 тысяч рублей. По каждому животному установлена своя такса за незаконную добычу», — уточнили в региональном минприроды.
Напомним, рысь и несколько других животных в прошлом году исключили из Красной книги Омской области. Чиновники уверяли, что поправки повлияют лишь на способ получения разрешения на охоту на редкого животного. Исключением видов из Красной книги ранее заинтересовалась глава Росприроднадзора Светлана Радионова.