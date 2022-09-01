Историческое письмо, отчет по крушению самолета и арест насильника. Омск в четверг

Новость № 1. В здании омского минприроды нашли послание от школьника из СССР. Капсула время была обнаружена совершенно случайно. Ранее в здании на улице Куйбышева, 63 располагалась школа, а потом она переехала в другое место. Интересную историю читайте в материале ниже.
Новость № 2. Межгосударственный авиационный комитет (МАК) опубликовал промежуточный отчет по расследованию крушения вертолета, которым управлял омский биатлонист Игорь Малиновский. Подробнее читайте в материале ниже.
Новость №3. Сегодня насильника 9-летней девочки Сергея Бояркина отправили в СИЗО. Прокуратура поддержала ходатайство о мере пресечения. На какой срок мужчину заключили под стражу, читайте ниже.