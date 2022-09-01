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Историческое письмо, отчет по крушению самолета и арест насильника. Омск в четверг

1 сентября 14:45
Фото: 1MI
Итоги дня - версия Города55.

Новость № 1. В здании омского минприроды нашли послание от школьника из СССР. Капсула время была обнаружена совершенно случайно. Ранее в здании на улице Куйбышева, 63 располагалась школа, а потом она переехала в другое место. Интересную историю читайте в материале ниже.

В здании омского минприроды случайно обнаружили послание школьников из СССР
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Новость № 2. Межгосударственный авиационный комитет (МАК) опубликовал промежуточный отчет по расследованию крушения вертолета, которым управлял омский биатлонист Игорь Малиновский. Подробнее читайте в материале ниже.

Появился предварительный отчет о крушении вертолета с омским биатлонистом Малиновским
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Новость №3. Сегодня насильника 9-летней девочки Сергея Бояркина отправили в СИЗО. Прокуратура поддержала ходатайство о мере пресечения. На какой срок мужчину заключили под стражу, читайте ниже. 

Насильника 9-летней девочки в Омской области заключили под стражу
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#Ольга Цветатий#Общество#Город#Суд#Новости#Итоги#Омск#Омская область#Уголовное дело#Самолет#Люди
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