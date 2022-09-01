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В здании омского минприроды случайно обнаружили послание школьников из СССР

1 сентября 04:43
Фото: Город55
Капсулу времени открыли и показали на линейке 1 Сентября.

Вообще-то, капсулу времени, которую ученики школы № 38 писали в 1972 году, открыли чуть раньше времени. И произошло это случайно. Дело в том, что о ней просто забыли.

Учебное заведение, начавшее работать в 1935 году, сначала находилось в здании на улице Куйбышева, 63. Потом школа переехала в другое место. Сейчас ее бывшие помещения достались областному минприроды. И вот во время ремонта здания в одной из стен нашли необычную металлическую колбу. Рабочие, не поняв, что это такое, использовали ее в качестве меча в своих шуточных боях в перерывах между работой.

Капсулу спас прораб. Он и передал исторический документ по назначению. Как рассказала Городу55 завуч школы № 38, капсулу времени, ждавшую своего часа полвека, торжественно открыли, прочитали и показали на линейке в честь 1 Сентября.

Исписанные каллиграфическим почерком и аккуратно склеенные листы, несмотря ни на что, оказались почти в идеальном состоянии.

Фото: 1MI

Послание было написано в год 50-летия создания СССР для людей, которые будут праздновать — как предполагали его авторы — 100-летие Советского Союза. Из других вещей, которые современным школьникам уже непонятны без перевода, — некие значкисты БГСО и ПВХО. Кто это такие, можно только догадываться. Всезнающий интернет говорит, что первые — это те, кто готов к санитарной обороне, вторые знают, что такое противохимическая оборона.

Вся история школы расписана по наиболее значимым для страны датам.

1938 год — индустриализация, участие в ликвидации безграмотности и помощь в сборе металлолома. 1940-й — юннат Герман Шакиров вырастил вишневый сад и представил свой экспонат на выставке. А спустя год он пал смертью храбрых во время Великой Отечественной войны и стал героем Суарского ущелья. Другие ученики школы изготавливали крепления для лыж — всего они переслали на фронт 15 тысяч посылок с ними. За добрые дела дружине школы присвоили имя Зои Космодемьянской. Также перечисляются другие ученики, не вернувшиеся с войны живыми: Эдуард Самсонов, Сергей Попов, Михаил Кодинцев и Евгений Ушаков. 1960-е — мирная жизнь, турпоходы и призы в турнире «Золотая шайба». Ну, а в 1970-х — технический прогресс и клуб «Красный следопыт».

Вот цитата из послания учеников школы из далекого 1972 года. Почти все оно написано в стихотворной форме:

«А через год, когда война гремела,

Наш юный Герман смертью храбрых пал -

Героем стал Суарского ущелья,

Где танк, подбитый им, заполыхал.

А здесь, в тылу, 38-я школа,

Заказ Отчизны честно выполняла:

Готовила на фронт крепленья к лыжам,

15 000 посылки присылала.

За добрые дела дружине школы

Космодемьянской Зои имя дали.

А имена героев-комсомольцев

На золотых скрижалях записали:

Сергей Попов и Эдуард Самсонов,

Кодинцев Миша, Женя Ушаков -

Питомцы школы пали смертью храбрых.

За небо чистое, за мирный цвет садов… «.

В рапорте за 1971–1972 годы говорится, что в школе 970 учеников, из которых 382 хорошиста и отличника, при этом учебный год окончен со 100%-й успеваемостью.

 

#Анна Микула#Общество
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