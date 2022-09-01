В здании омского минприроды случайно обнаружили послание школьников из СССР

1938 год — индустриализация, участие в ликвидации безграмотности и помощь в сборе металлолома. 1940-й — юннат Герман Шакиров вырастил вишневый сад и представил свой экспонат на выставке. А спустя год он пал смертью храбрых во время Великой Отечественной войны и стал героем Суарского ущелья. Другие ученики школы изготавливали крепления для лыж — всего они переслали на фронт 15 тысяч посылок с ними. За добрые дела дружине школы присвоили имя Зои Космодемьянской. Также перечисляются другие ученики, не вернувшиеся с войны живыми: Эдуард Самсонов, Сергей Попов, Михаил Кодинцев и Евгений Ушаков. 1960-е — мирная жизнь, турпоходы и призы в турнире «Золотая шайба». Ну, а в 1970-х — технический прогресс и клуб «Красный следопыт».