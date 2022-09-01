Насильника 9-летней девочки в Омской области заключили под стражу

Подозреваемого в изнасиловании 9-летней девочки из поселка Новоомский Сергея Бояркина заключили под стражу. Ходатайство о мере пресечения поддержала прокуратура Омской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
На 46-летнего мужчину заведено уголовное дело за изнасилование, а также насильственные действия сексуального характера в отношении ребенка. Подозреваемого арестовали на 2 месяца. Следствие продолжается.
Напомним, жуткое происшествие случилось 29 августа в Новоомском. По версии следствия, 46-летний мужчина встретил на территории поселка 9-летнюю девочку, обманом завлек ее на безлюдный пустырь вдали от домов и изнасиловал. Его задержали в Кировском округе.