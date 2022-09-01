Насильника 9-летней девочки в Омской области заключили под стражу

Напомним, жуткое происшествие случилось 29 августа в Новоомском. По версии следствия, 46-летний мужчина встретил на территории поселка 9-летнюю девочку, обманом завлек ее на безлюдный пустырь вдали от домов и изнасиловал. Его задержали в Кировском округе.