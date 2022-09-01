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Насильника 9-летней девочки в Омской области заключили под стражу

1 сентября 07:24
Фото: СУ СКР по Омской области
На время расследования подозреваемого водворят в СИЗО.

Подозреваемого в изнасиловании 9-летней девочки из поселка Новоомский Сергея Бояркина заключили под стражу. Ходатайство о мере пресечения поддержала прокуратура Омской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

На 46-летнего мужчину заведено уголовное дело за изнасилование, а также насильственные действия сексуального характера в отношении ребенка. Подозреваемого арестовали на 2 месяца. Следствие продолжается.

Фото: прокуратура Омской области

Напомним, жуткое происшествие случилось 29 августа в Новоомском. По версии следствия, 46-летний мужчина встретил на территории поселка 9-летнюю девочку, обманом завлек ее на безлюдный пустырь вдали от домов и изнасиловал. Его задержали в Кировском округе.

Появилось видео допроса подозреваемого в изнасиловании 9-летней девочки под Омском
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#Ольга Цветатий#Общество#Город#Происшествия#Суд#Новости#Омск#Омская область#Уголовное дело#Девочка#Прокуратура Омской области#Изнасилование#Стража#Арест
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