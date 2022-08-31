Зеркало общества. Как пройдут выборы в Омский городской Совет

Округов теперь целых 40, и это скажется на выборной статистике. Пять лет назад при очень низкой явке избирателей (21%) победитель на округе получал от трёх до пяти тысяч голосов, а антирекордсмену Ринату Карымову для победы хватило 2822. Теперь округа вдвое меньше, а у электората энтузиазма не прибавилось, так что для получения мандата может быть достаточно полутора – двух тысяч голосов. Не скажется ли беспрецедентно низкий «порог вхождения» на престижности депутатской «корочки» - вопрос открытый. К тому же разрыв между лидером и его основным конкурентом на отдельных округах может сократиться до совсем мизерных величин, а это увеличивает важность дополнительных факторов, влияющих на исход голосования (какими бы они ни были).