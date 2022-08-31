Зеркало общества. Как пройдут выборы в Омский городской Совет

Выборы в Омске случаются раз в пять лет. Срок большой, и за это время многое может измениться. Прекрасный пример тому – выборы в Городской совет: спустя каждую пятилетку правила игры оказываются заметно обновлёнными. Поэтому стоит вспомнить, как всё было прежде, и сравнить с текущим положением дел.
Округа и мандаты
Заинтересованный избиратель наверняка знает, что в этом году Горсовет формируется по новой системе – исключительно по округам, без общих партийных списков. Однако если копнуть глубже, выясняется, что система эта не так уж нова. С начала своей истории омский парламент формировался именно таким образом, и отличия сводятся только к числу избирательных округов. На выборах 1994, 1998 и 2002 годов округов было всего 17, как и мандатов; перед выборами 2007 года карта Омска была перекроена, и округов стало 39. В 2012 году число депутатских мандатов увеличилось до 40, но в рамках окружной системы распределялись только 20 из них – другие 20 достались кандидатам из партийных списков.
В 2017 году смешанная система сохранилась, но границы 20 округов заметно изменились. Не все участники выборного процесса согласились с оправданностью изменений, и звучали даже мнения о том, что условные пограничные столбы передвинули, чтобы помочь некоторым конкретным кандидатам. Наконец, теперь Омск возвращается к изначальной системе, без партийных списков. Официальное обоснование – «депутаты теперь будут ближе к народу». Конкретному кандидату придётся работать «на земле», не надеясь на партийный «паровоз», и депутатами Омского горсовета не будут становиться (пусть даже всего на несколько часов) федеральные политики, как это было, например, с Владимиром Жириновским.
Округов теперь целых 40, и это скажется на выборной статистике. Пять лет назад при очень низкой явке избирателей (21%) победитель на округе получал от трёх до пяти тысяч голосов, а антирекордсмену Ринату Карымову для победы хватило 2822. Теперь округа вдвое меньше, а у электората энтузиазма не прибавилось, так что для получения мандата может быть достаточно полутора – двух тысяч голосов. Не скажется ли беспрецедентно низкий «порог вхождения» на престижности депутатской «корочки» - вопрос открытый. К тому же разрыв между лидером и его основным конкурентом на отдельных округах может сократиться до совсем мизерных величин, а это увеличивает важность дополнительных факторов, влияющих на исход голосования (какими бы они ни были).
Дела партийные
Списков нет, но партии остались: именно от них выдвигается большинство депутатов. В предыдущих выборах участвовали пять партий – все парламентские («Единая Россия», КПРФ, «Справедливая Россия» и ЛДПР) и «Коммунисты России». В связи с выборами-2022 речь идёт о семи партиях. Это всё те же игроки, а также «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» и «Новые люди». Последней партии всего два с половиной года, а РПП существует под разными названиями целую четверть века и имеет довольно богатую историю представительства в городских и региональных парламентах по всей стране. В предварительном списке был и один кандидат от «Партии Роста», но ему отказали в регистрации.
Кстати, «Справедливая Россия» за последнюю пятилетку вобрала в себя ещё две политические силы – партии «За правду» и «Патриоты России». «Коммунисты России» по сравнению с выборами-2017 могут чувствовать себя заметно более уверенно: у них уже есть мини-фракция в Омском городском совете и полноценная депутатская группа в региональном Законодательном собрании.
Переход от смешанной системы к мажоритарной может иметь важные последствия. Во-первых, вырастет число самовыдвиженцев: если кандидат сочтёт по какой-то причине выгодным скрыть от избирателей свою принадлежность к определённой партии – он постарается это сделать. Впрочем, пока число кандидатов, не афиширующих свои политические взгляды или просто формально не определившихся, выросло незначительно: с трёх до пяти.
Во-вторых, теперь получается, что все мандаты принадлежат конкретным депутатам, а не партиям. Вне зависимости от обстоятельств, связанных с избранием, определённый депутат может (теоретически) сменить фракцию или выйти из состава партии, в которой состоял на момент выборов, и при этом сохранит своё право заседать в парламенте. Раньше такой свободой действий обладала только половина народных избранников. В условиях, когда безусловное большинство принадлежит одной политической силе, такие новации пока имеют чисто теоретический интерес, но всё может измениться.
Кадры решают всё
Депутатский конкурс остаётся примерно на одном уровне. Пять лет назад на 20 мандатов претендовал 81 человек (четыре на место), сейчас есть 229 желающих распределить между собой 40 мандатов (пять с половиной). Кстати, массовая доля кандидатов женского пола тоже в целом не меняется, оставаясь стабильно невысокой: было 22%, стало 20%. При этом в нынешнем созыве Городского совета на женщин приходится всего 17,5%, то есть их шансы на избрание в среднем меньше, чем у мужчин. Несправедливо? Безусловно, но тут, по-видимому, надо говорить о «парламенте как зеркале российского общества».
Возрастная палитра более разнообразна. На текущих выборах возраст кандидатов варьируется от 19 до 74 лет, пять лет назад был разброс от 19 до 72. Стоит уточнить: ни самый юный, ни самый зрелый тогда избраны не были. Самым молодым депутатом и в рамках созыва, и в истории Горсовета вообще стал 21-летний Кирилл Курятников; тогда он был студентом Медицинской академии, а сейчас он уже стоматолог-хирург с трёхлетним стажем.
Кстати, студентов и учащихся в кандидатских списках всегда хватало, и разброс по местам учёбы максимально возможный: от ОмГУ до казачьего колледжа. Кроме студентов в бюллетенях фигурируют безработные, пенсионеры и работающие люди самых разных профессий. Как и в предыдущие разы, в списке-2022 достаточно много помощников действующих депутатов: понятно, что эта должность даёт отличный шанс обрасти опытом и полезными знакомствами (а иногда назначение на неё – доказательство того, что нужные знакомства уже появились).
В числе кандидатов традиционно много предпринимателей и топ-менеджеров. Если пробежаться глазами по списку 2017 года, мы увидим директора по коммуникациям агрегатного завода, главу «Автобусов Омска», «директора управления производственно-технологической комплектации», генерального директора ООО «Аллюр» (несмотря на лошадиное название, это автошкола), главу бюро водных технологий «Бриз», директора инкубаторно-птицеводческой станции и т.п. С этими людьми в списке соседствуют мерчендайзер «Сластёны», санитарка из МСЧ-11, преподаватель из Казачьего института, дежурный локомотивного депо, водитель, слесарь, электротехник, сторож, оператор-фасовщик из «Сладуницы», продавец из «Икеи». Тут будет важное уточнение: из второго перечня в Горсовет не прошёл никто, а из первого – каждый третий.
Ещё о «зеркале общества»: конечно, в Горсовет пытаются пройти люди, имевшие когда-то проблемы с законом. Если судимость погашена, она не мешает баллотироваться. Пять лет назад в парламент пытались пройти один «аварийщик» и один вымогатель и похититель. В 2022 году в числе кандидатов один предприниматель-нелегал, один пьяный водитель, один сидевший за кражу, один контрабандист, один человек, причинивший «тяжкий вред здоровью» другого человека. Одному бывшему грабителю и одному наносителю побоев отказали в регистрации.
Чего ждать
Основная интрига предстоящих выборов (если исходить из того, что хоть какая-то интрига должна присутствовать) – как повлияет на их исход отказ от смешанной системы. На прошлогодних выборах «Единая Россия» показала в нашем регионе худший результат по Сибири и второй снизу в масштабах страны, так что ставки сейчас могут быть достаточно высоки.
Понятно, что журналистам хотелось бы получить тот парламент, который «место для дискуссий», а остальным омичам – тот, который решает городские проблемы, и многие даже понимают, что второе может быть связано с первым. Что получится в реальности, мы увидим уже совсем скоро.