ДТП с маршруткой, поражение Шлеменко и покалеченный сайгак. Суббота в Омске

Новость 2. Омский боец Александр Шлеменко оказался нокаутирован на 20-й секунде боя. "Шторм" досадно проиграл титульный бой турнира RCC 12 с Александром Иличем из Сербии. Столь быстрого поражение омич еще не знал. Александр оказался не согласен с таким решением и полагает, что судья не дал ему шанса. Об этом он рассказал в видеообращении, которое можно посмотреть по ссылке ниже.