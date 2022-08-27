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ДТП с маршруткой, поражение Шлеменко и покалеченный сайгак. Суббота в Омске

27 августа 15:34
Фото: Город55
Итоги дня — версия Города55.

Новость 1. В тройном ДТП у Театральной площади в Омске пострадали девять человек, в том числе ребенок. На перекрестке Пушкина — Думская перевернулась печально известная маршрутка № 222, которая за лето фигурировала минимум в трех крупных авариях. Впрочем, на этот раз виноват оказался 25-летний лихач на «семерке».

Девять человек пострадали в ДТП с перевернувшейся маршруткой в Омске
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Новость 2. Омский боец Александр Шлеменко оказался нокаутирован на 20-й секунде боя. "Шторм" досадно проиграл титульный бой турнира RCC 12 с Александром Иличем из Сербии. Столь быстрого поражение омич еще не знал. Александр оказался не согласен с таким решением и полагает, что судья не дал ему шанса. Об этом он рассказал в видеообращении, которое можно посмотреть по ссылке ниже.

«Чувство опустошения»: Омский боец Александр Шлеменко проиграл свой юбилейный бой
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Новость 3. Омичи безжалостно расправились с сайгаком - экспонатом "Флоры", который после закрытия выставки переехал в Омскую крепость. Век хрупких скульптур в Омске недолог - несчастному парнокопытному сломали ноги и бросили на газоне мордой в пол. Подобная участь ранее постигла огромного зеленого зайца, которого растерзали дети.

Бедный сайгак. В Омске безжалостно разгромили скульптуру с «Флоры»
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#Новости#Итоги дня#Общество#Вероника Жукова
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