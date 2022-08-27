ДТП с маршруткой, поражение Шлеменко и покалеченный сайгак. Суббота в Омске

Новость 1. В тройном ДТП у Театральной площади в Омске пострадали девять человек, в том числе ребенок. На перекрестке Пушкина — Думская перевернулась печально известная маршрутка № 222, которая за лето фигурировала минимум в трех крупных авариях. Впрочем, на этот раз виноват оказался 25-летний лихач на «семерке».
Новость 2. Омский боец Александр Шлеменко оказался нокаутирован на 20-й секунде боя. "Шторм" досадно проиграл титульный бой турнира RCC 12 с Александром Иличем из Сербии. Столь быстрого поражение омич еще не знал. Александр оказался не согласен с таким решением и полагает, что судья не дал ему шанса. Об этом он рассказал в видеообращении, которое можно посмотреть по ссылке ниже.
Новость 3. Омичи безжалостно расправились с сайгаком - экспонатом "Флоры", который после закрытия выставки переехал в Омскую крепость. Век хрупких скульптур в Омске недолог - несчастному парнокопытному сломали ноги и бросили на газоне мордой в пол. Подобная участь ранее постигла огромного зеленого зайца, которого растерзали дети.