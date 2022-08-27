Бедный сайгак. В Омске безжалостно разгромили скульптуру с «Флоры»

В комментариях пользователи пишут, что сайгаку приходилось принимать на себя удары народной любви от нетрезвых посетителей соседнего бара, которые фотографировались возле скульптуры. Не исключено, что после очередной фотосессии сайгак не выдержал. По повреждениям можно предположить, что на фигуру пытались взгромоздиться верхом.