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Бедный сайгак. В Омске безжалостно разгромили скульптуру с «Флоры»

27 августа 12:22
Фото: Город55

Вандалы в Омске уничтожили скульптуру сайгака с выставки «Флора»

После закрытия цветочной выставки фигуру животного переместили в Омскую крепость. Но «прожила» она недолго.

Об очередном случае вандализма рассказали омичи в группе «Омск Live» во «ВКонтакте». Скульптура сайгака — степного парнокопытного животного — была одним из экспонатов «Флоры» на День города. После закрытия выставки некоторые фигуры перенесли в другие локации. В частности, сайгак обосновался в Омской крепости.

Сегодня в паблике появилась фотография сайгака, лежащего на газоне с отломанными ногами. В Омске скульптура прожила меньше месяца.

Фото: скриншот Омск Live
«Невооруженным глазом видно же, что хрупкая, тем более, стоял маленький на газоне, нет, чтобы любоваться, взяли и сломали, до слез прямо обидно», — написал автор поста.

В комментариях пользователи пишут, что сайгаку приходилось принимать на себя удары народной любви от нетрезвых посетителей соседнего бара, которые фотографировались возле скульптуры. Не исключено, что после очередной фотосессии сайгак не выдержал. По повреждениям можно предположить, что на фигуру пытались взгромоздиться верхом.

Напомним, печальная участь постигла еще одного бывшего обитателя «Флоры» — большого зеленого зайца. Его перенесли на бульвар Зеленый, где ушастого изрядно растрепала местная детвора.

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#Общество#Новости#Вандализм#Флора#Вероника Жукова
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