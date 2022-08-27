Вечером 26 августа в Екатеринбурге состоялся турнир RCC 12. В титульном бое встретились 38-летний омич Александр Шлеменко и 33-летний Александр Илич из Сербии. Вообще-то «Шторм» должен был сражаться с Магомедом Исмаиловым. Но тот еще не успел восстановиться, поэтому поединок с ним перенесли на конец года.
Бой с сербом оказался самым коротким за всю карьеру Александра Шлеменко — он закончился в первом раунде. Уже на первых секундах омский боец пропустил серьезный удар от соперника. А на 20-й секунде рефери остановил встречу, засчитав Шлеменко технический нокаут.
Александр оказался не согласен с таким решением и полагает, что судья не дал ему шанса:
«Я извиняюсь за такую нерадостную весть в моей жизни, — говорит он в обращении к болельщикам, которое записал после боя. — Спору нет, не мой день сегодня получился. Пропустил удар. Но считаю, что судья чуть-чуть рано остановил, не дал мне возможности попробовать вернуться. Не хочу ни в коем случае как-то себя оправдывать. Буду дальше тренироваться, драться. И сейчас, когда совершаешь такие ошибки, тебе остается только доказать, что это была случайная ошибка. Движемся дальше».
Добавим, что этот поединок был для Шлеменко юбилейным. В общей сложности за карьеру он провел 75 боев, одержав 62 победы.