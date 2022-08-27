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«Чувство опустошения»: Омский боец Александр Шлеменко проиграл свой юбилейный бой

27 августа 06:55
Фото: vk.com/shtormschool

Омский боец Александр Шлеменко проиграл свой юбилейный бой

Спортсмену засчитали технический нокаут на 20-й секунде боя.

Вечером 26 августа в Екатеринбурге состоялся турнир RCC 12. В титульном бое встретились 38-летний омич Александр Шлеменко и 33-летний Александр Илич из Сербии. Вообще-то «Шторм» должен был сражаться с Магомедом Исмаиловым. Но тот еще не успел восстановиться, поэтому поединок с ним перенесли на конец года.

Бой с сербом оказался самым коротким за всю карьеру Александра Шлеменко — он закончился в первом раунде. Уже на первых секундах омский боец пропустил серьезный удар от соперника. А на 20-й секунде рефери остановил встречу, засчитав Шлеменко технический нокаут.

Александр оказался не согласен с таким решением и полагает, что судья не дал ему шанса:

«Я извиняюсь за такую нерадостную весть в моей жизни, — говорит он в обращении к болельщикам, которое записал после боя. — Спору нет, не мой день сегодня получился. Пропустил удар. Но считаю, что судья чуть-чуть рано остановил, не дал мне возможности попробовать вернуться. Не хочу ни в коем случае как-то себя оправдывать. Буду дальше тренироваться, драться. И сейчас, когда совершаешь такие ошибки, тебе остается только доказать, что это была случайная ошибка. Движемся дальше».

Добавим, что этот поединок был для Шлеменко юбилейным. В общей сложности за карьеру он провел 75 боев, одержав 62 победы.

#Анна Микула#Спорт#Омск#Омская область#Александр Шлеменко#Видео
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