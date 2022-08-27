Вечером 26 августа в Екатеринбурге состоялся турнир RCC 12. В титульном бое встретились 38-летний омич Александр Шлеменко и 33-летний Александр Илич из Сербии. Вообще-то «Шторм» должен был сражаться с Магомедом Исмаиловым. Но тот еще не успел восстановиться, поэтому поединок с ним перенесли на конец года.