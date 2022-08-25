Спустя 10 дней после закрытия шведских магазинов IKEA в России на сайтах бесплатных объявлений ожидаемо стали появляться объявления о перепродаже мебели, посуды и даже игрушек этого бренда. В Омске неожиданно внимание переключилось с легендарных акул БЛОХЭЙ на питонов ДЬЮНГЕЛЬСКОГ.
Объявления удивляют своей ценой: за игрушку, бывшую в употреблении, владельцы просят до 1 млн рублей. Такую цену авторы объявлений никак не объясняют, но после закрытия магазинов игрушки стали практически эксклюзивными.
Некоторые продавцы напрямую заявляют, что решили выставить игрушку на продажу из интереса.
«Змея из IKEA. Не затасканная. Куда все, туда и я, чем черт не шутит», — говорится в описании одного из объявлений, где за удава просят 900 тыс рублей.
Отметим, что стоимость игрушек сопоставима с подержанными иномарками. Возможен ли обмен на машину или недвижимость, в объявлениях о продаже питонов не уточняется.