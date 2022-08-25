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Игрушка на миллион. В Омске питона из IKEA выставили на продажу по цене машины

25 августа 08:14
Фото: 1MI

В Омске продают питона из IKEA по цене иномарки

Популярная игрушка продается на сервисе объявлений по неадекватно завышенной цене.

Спустя 10 дней после закрытия шведских магазинов IKEA в России на сайтах бесплатных объявлений ожидаемо стали появляться объявления о перепродаже мебели, посуды и даже игрушек этого бренда. В Омске неожиданно внимание переключилось с легендарных акул БЛОХЭЙ на питонов ДЬЮНГЕЛЬСКОГ.

Объявления удивляют своей ценой: за игрушку, бывшую в употреблении, владельцы просят до 1 млн рублей. Такую цену авторы объявлений никак не объясняют, но после закрытия магазинов игрушки стали практически эксклюзивными.

Некоторые продавцы напрямую заявляют, что решили выставить игрушку на продажу из интереса.

«Змея из IKEA. Не затасканная. Куда все, туда и я, чем черт не шутит», — говорится в описании одного из объявлений, где за удава просят 900 тыс рублей.

Отметим, что стоимость игрушек сопоставима с подержанными иномарками. Возможен ли обмен на машину или недвижимость, в объявлениях о продаже питонов не уточняется.

#Ольга Акамова#Омск#Общество#Новости#Омская область#Иномарка#Удав#Змея
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