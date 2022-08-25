Спустя 10 дней после закрытия шведских магазинов IKEA в России на сайтах бесплатных объявлений ожидаемо стали появляться объявления о перепродаже мебели, посуды и даже игрушек этого бренда. В Омске неожиданно внимание переключилось с легендарных акул БЛОХЭЙ на питонов ДЬЮНГЕЛЬСКОГ.