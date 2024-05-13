gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Змея

Выбрать дату
2023
«Как котик, но только змейка». Жителей Тары обеспокоил новый чешуйчатый сосед
Некоторые из местных забили тревогу в связи с ее появлением, а другие спокойно отнеслись к этому.
17 июня 2023, 11:16
2022
Жителей Омской области предупредили о страшных ползущих тварях
Местный житель случайно наткнулся в лесу на черную змею.
10 сентября 2022, 04:50
Игрушка на миллион. В Омске питона из IKEA выставили на продажу по цене машины
Популярная игрушка продается на сервисе объявлений по неадекватно завышенной цене.
25 августа 2022, 08:14
«На ребенке висела змея». В Омской области гадюка атаковала детей
Пострадавшему ребенку понадобилась помощь медиков в Омске, сейчас с ним все хорошо.
14 июля 2022, 05:35
Омский удав Цезарь едва не получил штраф за купание в реке
Нарушителя в итоге решили не наказывать.
26 июня 2022, 10:45
Омичи заметили в траве страшную длинную тварь
Первых змей нашли в Большереченском районе.
28 апреля 2022, 08:05

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7(985) 271-60-52  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: reporter@gorod55.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: reklama@gorod55.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика