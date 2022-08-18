Новое отключение воды, судьба «Ермолино» и бешеная инфляция. Главные события Омска

Новость № 1. Ремонтная. Омичей снова «обрадовали»: на следующей неделе на сутки отключат воду в Чкаловском поселке. Жителей снова просят заготовить воду, потому что отключение может быть более серьезным. При этом в районе установят сразу три бочки с чистой водой.
Новость № 2. Торговая. В Омске началась ликвидация компании, которая владеет магазинами «Ермолино». Заявление подал гендиректор компании. Но это еще не означает, что магазины с полуфабрикатами закроются.
Новость № 3. Статистическая. Инфляция в Омской области по итогам июля оказалась на уровне 15,56% — это больше, чем в целом по России. Пока статистики отчитываются о том, что за счет местных яиц и мяса инфляция немного откатилась, Город55 подсчитал, как выросли цены на продукты за полгода.