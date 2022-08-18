Новое отключение воды, судьба «Ермолино» и бешеная инфляция. Главные события Омска

Новость № 3. Статистическая. Инфляция в Омской области по итогам июля оказалась на уровне 15,56% — это больше, чем в целом по России. Пока статистики отчитываются о том, что за счет местных яиц и мяса инфляция немного откатилась, Город55 подсчитал, как выросли цены на продукты за полгода.