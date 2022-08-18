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Новое отключение воды, судьба «Ермолино» и бешеная инфляция. Главные события Омска

Вчера, 20:00
Фото: 1MI
Итоги дня — версия Города55.

Новость № 1. Ремонтная. Омичей снова «обрадовали»: на следующей неделе на сутки отключат воду в Чкаловском поселке. Жителей снова просят заготовить воду, потому что отключение может быть более серьезным. При этом в районе установят сразу три бочки с чистой водой.

Новый ремонт. В Омске снова обещают на сутки отключить всю воду
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Новость № 2. Торговая. В Омске началась ликвидация компании, которая владеет магазинами «Ермолино». Заявление подал гендиректор компании. Но это еще не означает, что магазины с полуфабрикатами закроются.

В Омске ликвидируют компанию-владельца магазинов «Ермолино»
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Новость № 3. Статистическая. Инфляция в Омской области по итогам июля оказалась на уровне 15,56% — это больше, чем в целом по России. Пока статистики отчитываются о том, что за счет местных яиц и мяса инфляция немного откатилась, Город55 подсчитал, как выросли цены на продукты за полгода.

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Вы удивитесь: статистики назвали самые подорожавшие продукты Омска
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