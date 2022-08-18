Цены на хлеб и булочные изделия тоже не стояли на месте, а менялись месяц за месяцем, причем только в большую сторону. Так, килограмм хлеба из ржаной муки или смеси ржаной и пшеничной подорожал за указанный период на 5.9 руб, а хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов выросли на 9.5 руб. Повысились и цены на муку — в среднем на 6.62 руб. Эта информация удивила министра сельского хозяйства и продовольствия омской области Николая Дрофу, к которому Город55 обратился за комментарием.