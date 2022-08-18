В начале января текущего года Город55 уже анализировал, как изменились цены на социально значимые продукты за 2021 год. Сегодня - о том, сколько стоят продукты спустя шесть месяцев после эксперимента.
Дисклеймер. В данном материале использованы официальные данные Омскстата за период с конца января по конец июля текущего года, а также информация из собственного мониторинга в одном из супермаркетов города.
Лидеры роста
Больше всего за указанный период подрожал лук. В конце января килограмм этого овоща торговался за 23.50 руб. В июне в магазинах за такое же количество лука просили уже 54.96 руб. Подорожание более чем в два раза. В топ продуктов, на которые цены выросли больше всего, также попали морковь, рис и яблоки.
Какое мясо, таков и суп
С января по июль цены на мясо лихорадило: они то уходили в большой отрыв, то отыгрывали назад. В итоге в конце июля первенство по подорожанию забрала говядина: плюс 60.55 руб, на втором месте баранина с ростом в 26.9 руб, а вот свинина, наоборот, упала в цене — минус 2.56 руб.
К мясу мы решили добавить и мороженую неразделанную рыбу. Тут тоже отмечен рост — за полгода киллограм этого продукта увеличился в цене на 2.05 руб.
Яйца кур не учат
Теперь о всенародно доступном курином мясе. По данным Омскстата, на конец июля охлажденные или мороженные куры несущественно прибавили в цене — плюс 1.98 руб. В то же время куриное яйцо, стоимость которого весь прошлый год росла, напротив, подешевело на 14.88 руб.
И хлебом единым
Цены на хлеб и булочные изделия тоже не стояли на месте, а менялись месяц за месяцем, причем только в большую сторону. Так, килограмм хлеба из ржаной муки или смеси ржаной и пшеничной подорожал за указанный период на 5.9 руб, а хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов выросли на 9.5 руб. Повысились и цены на муку — в среднем на 6.62 руб. Эта информация удивила министра сельского хозяйства и продовольствия омской области Николая Дрофу, к которому Город55 обратился за комментарием.
«Цена основного хлеба, так называемого социального, не может повышаться, поскольку основные производители хлеба у нас получают субсидии от государства и тем самым не имеют права поднимать цены. Субсидии на хлеб доходят до 70%, а иногда и выше, от производства. По всей видимости, в статистику включили все: и хлеба другого уровня, и булочные изделия, вот и получились такие цифры. Я могу со стопроцентной гарантией заявить, что цены на социально значимые хлеба у нас не повышались», — заверил Николай Дрофа.
Что касается макаронных изделий, то, по информации статистиков, вермишель «подросла» на 15.53 руб и стала абсолютным лидером по повышению цены среди продуктов такого типа.
Молоко и масло — как сливочное, так и подсолнечное — к началу августа подорожали на 1.94, 36.92 и 19.51 руб соответственно.
И соль, и сахар
Скоро осень, а значит, полным ходом начнется сезон заготовок. Без соли и сахара хозяйкам никуда. А эти два продукта довольно-таки ощутимо подросли в ценах. Лидер по подорожанию сахар: плюс 14.66 руб, а учитывая, что к осени этим продуктом закупаются мешками, то 10-килограммовый станет дороже сразу на 146.6 руб и обойдется в среднем в 730 руб. Что касается соли, то тут рост всего в 2.8 руб, но и это вызывает недоумение.
Щи да каша — пища наша
Про рис сообщалось выше — он вошел в топ по подорожанию и прибавил в цене 26.8 руб. На втором месте среди круп гречка — плюс 17.04 рубля за полгода. Третье место досталось пшену, которое выросло в цене на 1.76 руб.
Наибольшим потрясением в нашем январском рейтинге были цены на капусту — она стала лидером по росту цены, прибавив за год 131,67%. Спустя полгода стоимость этого продукта вновь изменилась, но уже в сторону уменьшения — минус 35.73 руб. То есть сейчас по январским ценам можно купить почти вдвое больше капусты.
Собственная проверка
В марте — апреле текущего года Город55 проводил эксперимент и фиксировал цены на некоторые продукты в магазине крупной федеральной сети. Что у нас получилось, можно посмотреть по ссылке ниже.
Готовя этот материал, корреспондент нашего издания решил сравнить нынешние цены на продукты с теми, которые были зафиксированы нами в середине весны.
Итак, заходим в магазин и смотрим. В марте за бутылку масла подсолнечного просили 129.99 руб, сейчас — та же цена.
Литр молока весной обошелся бы в 63.49 руб, сегодня — 81.19 руб. Рост составил 27.9%.
Сливочное масло сейчас торгуется за 143.99 рубля, в то время как в марте за него просили 135.99. Подорожание на 5.8%.
Сахар-песок весной стоил 83.99 руб, сейчас 69.99 руб. Получается, что этот продукт в нашем случае подешевел на 16.7%.
Лук, лидер подорожания по данным Омскстата, сейчас в посещенном Городом55 магазине торгуется за 53.99 руб, а в средине марта за тот же вес просили 29.99 руб. Рост цены составил 80.02%.
Морковь тогда же стоила 44.99 руб, сейчас — 42.99 руб. Гением математики тут быть не нужно, чтобы увидеть снижение в 2 рубля, что в процентном выражении составляет 4.5.
Теперь о капусте, овоще, стоимость которого за полгода кардинально менялась два раза. В торговой точке сейчас за килограмм просят 19.99 руб, а в марте пришлось бы заплатить 84.99 руб. Получается, товар в нашем случае подешевел на 76.5%.
Подходим к курице и видим цену: 156.99 руб за килограмм, в то время как в марте стоимость была 149.99 руб — рост на 4.6%. Что касается куриных яиц, то в марте они стоили 75.99 руб, сейчас — 58.99 руб. Падение на 22.3%.
Подытожим
Несложно заметить, что данные статистики и реальное положение дел в магазине довольно-таки сильно разнятся, а по некоторым позициям и вовсе кардинально расходятся: в торговых точках существенное снижение цены, у статистиков — бешеный рост. Однако стоит отметить, что Омскстат указывает средние цены по всему региональному рынку. Да и в официальных цифрах мы сравнивали данные января и июля, а в нашем мониторинге присутствовали цены, зафиксированные в марте и августе.
При этом можно подвести не самый приятный итог: цены на многие социально значимые продукты выросли, а по некоторым позициям весьма существенно. Уменьшилась цена всего на три продукта из 23.
«Цены в нашей стране растут всегда. Еще не было такого года, когда бы они резко пошли вниз. В текущем году общегодовая инфляция уже держится на уровне в 15%. Это достаточно большой рост, который связан, в первую очередь, с введенными санкциями. Все просто: влияние санкций и ограничения по продаже валюты, а также резкое падение импорта, привели к тому, что предложения на рынке существенным образом сократились, это в конечном итоге привело к росту инфляции и, как следствие, к увеличению цен. На рост в основном влияют два фактора: ситуация на рынке и спрос населения. Спрос у нас достаточно ограничен, поскольку заработная плата растет куда ниже инфляции, потому это станет сдерживающим фактором для подорожания», — пояснил Городу55 профессор кафедры региональной экономики и управления человеческими ресурсами ОмГУ имени Ф. М. Достоевского, доктор социологических наук Олег Рой.
К концу года, по прогнозу профессора, цены еще подрастут, но не существенно. По его словам, инфляция приблизится к 17%.