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Неприятные рекорды. Инфляция в Омской области обогнала общероссийскую

Вчера, 19:04
Фото: Город55

В Омской области зарегистрировали инфляцию на уровне 15,56%

Инфляция немного сократилась в сравнении с прошлым месяцем, однако все равно превысила общероссийский показатель.

В омском отделении Центробанка России подвели итоги изменения цен в июле 2022 года. Оказалось, что годовая инфляция в Омской области по итогам прошлого месяца составила 15,56%. Этот показатель несколько опустился в сравнении с июньским уровнем инфляции, когда она доросла до 16,31%.

Однако в целом Омская область все равно опережает общероссийскую инфляцию, которая достигла 15,1%.

Отмечается, что снизить инфляцию почти на процент удалось за счет местного производства: главным образом, яиц и муки. Также замедлился рост цен на импортные фрукты и цитрусовые, что тоже повлияло на инфляцию.

Прогнозируется, что в целом по России уровень годовой инфляции окажется в районе 12-15% в 2022 году. На 2023 год дается оптимистичный прогноз снижения инфляции до 5-7%, а в 2024 году и вовсе 4%.

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