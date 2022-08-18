В омском отделении Центробанка России подвели итоги изменения цен в июле 2022 года. Оказалось, что годовая инфляция в Омской области по итогам прошлого месяца составила 15,56%. Этот показатель несколько опустился в сравнении с июньским уровнем инфляции, когда она доросла до 16,31%.
Однако в целом Омская область все равно опережает общероссийскую инфляцию, которая достигла 15,1%.
Отмечается, что снизить инфляцию почти на процент удалось за счет местного производства: главным образом, яиц и муки. Также замедлился рост цен на импортные фрукты и цитрусовые, что тоже повлияло на инфляцию.
Прогнозируется, что в целом по России уровень годовой инфляции окажется в районе 12-15% в 2022 году. На 2023 год дается оптимистичный прогноз снижения инфляции до 5-7%, а в 2024 году и вовсе 4%.