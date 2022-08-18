В омском отделении Центробанка России подвели итоги изменения цен в июле 2022 года. Оказалось, что годовая инфляция в Омской области по итогам прошлого месяца составила 15,56%. Этот показатель несколько опустился в сравнении с июньским уровнем инфляции, когда она доросла до 16,31%.