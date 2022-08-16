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Шестеро виновных в обрушении казармы ВДВ в Омске получили реальные сроки

Шестеро виновных в обрушении казармы ВДВ в Омске получили реальные сроки

Вчера, 17:39
Фото: Город55
Сегодня Омский гарнизонный военный суд огласил приговоры обвиняемым в трагедии 2015 года.

Как уже сообщал Город55, на скамье подсудимых было 11 обвиняемых. Шесть из них получили реальные сроки, остальные освобождены за истечением сроков давности.

Самый суровый приговор получил экс-заместитель командира войсковой части по тылу Владислав Пархоменко — ему дали 10 лет колонии строгого режима. Также Пархоменко присудили штраф в 6 млн рублей и лишили его звания полковника. Именно он подписал протокол о возможности эксплуатировать здание казармы в 242-м УЦ ВДВ.

8 лет колонии общего режима по статье «Мошенничество» получил директор фирмы ООО «РемЭксСтрой» Александр Дорофеев. Компания была подрядчиком на ремонте казармы. Также Дорофеев получил штраф в 200 тыс рублей.

На 6 лет колонии осудили Экс-руководителя проекта компании «РемЭксСтрой» Дмитрия Баязова. Также ему присудили штраф в 250 тыс рублей.

6 лет колонии и штраф в 200 тыс рублей назначили экс-начальнику производственно-технического отдела новосибирского филиала ФГУП «Спецстройинжиниринг при Спецстрое России» Григорию Годнюку. Такое же наказание получил замначальника по производству ФГУП «ГУССТ № 9 при Спецстрое России» Алексей Дубинин.

Бывший начальник «Строительно-монтажного управления № 916» филиала ФГУП «ГУССТ № 9 при Спецстрое России» («СМУ-916») Игорь Титарев получил 8 лет колонии и штраф в 200 тыс рублей.

Еще один фигурант получил условный срок, двое подсудимых признаны виновными, но освобождены в связи с истечением срока давности. Также наказания избежал полковник Олег Пономарев - уголовное дело против него прекратили за сроком давности.

До 10 лет колонии. Оглашен приговор обвиняемым в обрушении казармы ВДВ в Омске
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#Екатерина Чаплинская#Василий Попов#Казарма#Обрушение казармы ВДВ#Новости
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