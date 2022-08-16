Самый суровый приговор получил экс-заместитель командира войсковой части по тылу Владислав Пархоменко — ему дали 10 лет колонии строгого режима. Также Пархоменко присудили штраф в 6 млн рублей и лишили его звания полковника. Именно он подписал протокол о возможности эксплуатировать здание казармы в 242-м УЦ ВДВ.