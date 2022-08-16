Суд прекратил дело полковника Пономарева об обрушении казармы в Омске

Пономарев в момент трагедии руководил 242-м УЦ. Многие военные и родственники погибших считали полковника не виновником ЧП, а жертвой обстоятельств. В его поддержку создавались петиции и проводились митинги. В 2018 году ему предъявляли обвинения в превышении должностных полномочий и нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшем гибель людей. Согласно версии следствия, полковник должен был найти нарушения по окончании ремонта казармы.