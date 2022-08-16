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Суд прекратил дело полковника Пономарева об обрушении казармы в Омске

Суд прекратил дело полковника Пономарева об обрушении казармы в Омске

Сегодня, 13:45
Фото: Город55
Приговоры обвиняемым в трагедии семилетней давности выносят сегодня в Омском военном гарнизонном суде.

Производство по уголовному делу в отношении бывшего командира войсковой части 64712 полковника Олега Пономарева было прекращено в связи с истечением срока давности. Это озвучили сегодня в закрытом режиме, сообщил корреспондент Города55 из зала Омского военного гарнизонного суда.

Пономарев в момент трагедии руководил 242-м УЦ. Многие военные и родственники погибших считали полковника не виновником ЧП, а жертвой обстоятельств. В его поддержку создавались петиции и проводились митинги. В 2018 году ему предъявляли обвинения в превышении должностных полномочий и нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшем гибель людей. Согласно версии следствия, полковник должен был найти нарушения по окончании ремонта казармы.

Сразу после обрушения казармы Пономарева арестовали, но вскоре после выпустили под домашний арест. В 2016 году полковник уехал на службу в Рязань.

До 8 лет колонии. Оглашен приговор обвиняемым в обрушении казармы ВДВ в Омске
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Напомним, сегодня оглашается приговор по делу об обрушении казармы 242-го Учебного центра ВДВ в поселке Светлый. Уже последовали реальные сроки. В частности, заместитель по тылу Владислав Пархоменко получил 10 лет строгого режима и лишился звания полковника, глава ремонтировавшей казарму фирмы «РемЭксСтрой» Александр Дорофеев получил 8 лет колонии.

Напомним, трагедия случилась семь лет назад, 12 июля 2015 года. Под завалами погибли 24 срочника.

#Екатерина Чаплинская#Новости#Казарма#Обрушение казармы ВДВ#Василий Попов
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